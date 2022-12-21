Министр спорта ЛНР рассказал об интеграции клубов в чемпионат России: «Сыграть плохо мы не имеем права»

Министр культуры, спорта и молодежи Луганской Народной Республики (ЛНР) Дмитрий Сидоров ответил на вопрос «СЭ» об интеграции клубов в состав чемпионата России.

— Как обстоит ситуация с интеграцией клубов из Луганска в чемпионат России?

— В рамках обсуждения рабочей группы. Сейчас обсуждается формат в каком составе и на какой ступени они могут участвовать. Учитывая, что была вынужденная эвакуация граждан в период активной фазы боевых действий, некоторые команды разукомплектованы. Участие и подготовка — это вопрос, который находится в рабочей группе на стадии обсуждения, как это можно сделать. А в республике это обсуждается на уровне — кем и на какой базе это можно сделать. Тренировочный процесс не может же быть организован на щебенке. Есть поля, их немного. Ребята занимаются. Пытаемся доукомплектовать команды.

— Ваша главная цель — сделать так, чтобы клубы из Луганска играли в чемпионате России?

— Главная наша задача сделать так, чтобы команды были конкурентоспособны на всех соревнованиях в России. В этом году исполнилось 50 лет с того момента, как «Заря» стала чемпионом СССР. Это определенная традиция. Сыграть плохо мы просто не имеем права.