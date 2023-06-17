Митрофанов заявил, что УЕФА готов отдавать России право на проведение турниров развития

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обещал российской стороне поддержку в части дальнейшего проведения на территории страны турниров развития.
«Такую возможность мы обсуждали и с сербами, и много с кем еще. Самое главное для наших коллег — что решение о проведении турниров развития принимается УЕФА. Также важно заблаговременное планирование. Пока УЕФА обещал поддержку в части дальнейшего проведения турниров развития. И они готовы отдавать их большее количество нам для проведения. Сам факт того, как проводится турнир, удовлетворяет как партнеров, я имею в виду другие национальные ассоциации, другие сборные, так и УЕФА в части качества организации, поэтому постепенно желающих участвовать все больше. А боящихся участвовать — все меньше», — приводит слова Митрофанова ТАСС.
Первые турниры развития УЕФА в России прошли в Волгограде с 24 по 29 мая, в них принимали участие юношеские женские и мужские сборные (игроки до 16 лет). Соревнования были частично профинансированы УЕФА.