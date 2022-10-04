На территории академии «Локомотива» в Черкизово открылся новый манеж

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На территории академии «Локомотива» в Черкизово 3 октября открылся новый малый манеж.
На поле уложен искусственный газон последнего поколения, который был произведен в Сербии и прошел сертификацию FIFA. Покрытие отвечает самым высоким стандартам, предъявляемым к искусственным футбольным полям.
Манеж построен на месте старых теннисных кортов. Благодаря оптимизации пространства академия получила полноценное поле для тренировок детей. В манеже будут заниматься более 300 человек разных возрастов.
«Строительство такого манежа позволит воспитать высококлассных футболистов. Тут созданы все условия для того, чтобы сюда хотелось приходить и с большим удовольствием заниматься футболом», — цитирует пресс-служба «Локомотива» бывшего игрока клуба Владимира Короткова.
Футболистки академии первыми опробовали качество покрытия газона в новом манеже, провели открытую тренировку и сыграли товарищеский матч. В открытии также принимали участие представительницы ЖФК «Локомотив» — Кайлан Уиллиамс и Наталья Морозова.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования