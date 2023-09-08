Оператор Саксонов: «Яшин был жизненной трагедией Маслаченко»

Известный оператор Борис Саксонов, работавший на советском и российском телевидении, в интервью «СЭ» рассказал о главной жизненной трагедии вратаря и комментатора Владимира Маслаченко.

— Мы с Маслаченко много времени проводили вместе. Я понял его жизненную трагедию.

— Это какая же?

— Яшин.

— Все ясно.

— Он постоянно мне говорил, что Яшин испортил ему всю жизнь. Тут уж из песни слов не выкинешь. А скольким людям Акинфеев испортил биографию! Понимаете?

— Еще бы не понять.

— Это настоящая трагедия! Маслак говорил: «В какие-то периоды я был лучше. Думал, после Чили у меня все наладится». Но у Яшина было столько дружбанов, что на все закрыли глаза. Хотя в Чили именно он проиграл.

— Так что с Маслаченко?

— У Маслака была своя яхта. Я уже перебрался в Болгарию, говорил ему: «Слушай, Владимир Никитич, покупай здесь же апартамент! Перегонишь яхту — будем вместе ходить на ней...» — «Это хорошая мысль». Потом узнаю — действительно купил квартиру в Болгарии. Где-то совсем недалеко. Но мы так и не успели состыковаться. Умер совершенно внезапно. Даже не знаю — живут в этой квартире родственники, нет?

— У Маслаченко случился инсульт. Мне говорили старые телевизионщики, это история обычная. Все потому, что Останкинская башня излучает адским образом.

— Это все чушь. Никому не верьте!

— Запомню ваш наказ.

— Видите же — я дожил до каких лет? Ни Шуховская башня меня не сломала, ни Останкинская. Где только не был, мотался везде, где излучений до хрена. Включая Байконур. Ерунда все! Если человек предрасположен к инсульту — никуда не денешься.

— Яхту-то перегнал Владимир Никитич?

— Мне говорили — перегнал. Я до сих пор вспоминаю, как жили в деревне под Мюнхеном. А студия была километрах в трех. Лето, солнце, поля колосятся — и мы идем не спеша. Все время болтали. Так Маслак в каждый двор по пути заглядывал!