Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии арбитра Даниила Логвинова после нападения игроков липецкого «Сокола».

«Российский футбольный союз оказывает юридическую поддержку Даниилу Логвинову, который подвергся физическому воздействию со стороны игроков липецкого «Сокола». После инцидента судья прошел медицинскую экспертизу и был госпитализирован. Вчера Даниил написал заявление в полицию.

Ему всего 20 лет, он молодой арбитр, который только начал свой профессиональный путь. Я надеюсь, что все причастные к этой неприятной истории будут установлены и предстанут перед судом», — сказал Каманцев «СЭ».

Ранее Липецкий «Сокол» получил техническое поражение в финале Кубка регионов СФФ «Центр» против брянского ДФЦ А. Степина — 0:3 из-за нападения футболистов «Сокола» на главного судью.

Инцидент произошел на 62-й минуте, когда главный арбитр встречи Даниил Логвинов показал красную карточку одному из игроков липчан — она стала второй для «Сокола». После этого на поле началась драка, судья и его ассистент пострадали и после игры, завершенной досрочно, обратились в травмпункт. Примечательно, что главному рефери всего 20 лет, а его ассистент Эмиль Элизарович на два года моложе.