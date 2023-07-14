Последний министр спорта СССР Русак: «Отстоял Бышовца перед Олимпиадой-88. Лобановский давил и хотел на его место»

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Бывший председатель Госкомспорта СССР Николай Русак в интервью «СЭ» рассказал о том, как Валерий Лобановский претендовал на место Анатолия Бышовца перед Олимпиадой в Сеуле в 1988 году. На том турнире советская сборная выиграла золотые медали.
— Тренеров отстаивать приходилось?
— Бышовца как-то отстоял. Я и брал его в олимпийскую сборную!
— В Сеул сборную мог повезти другой тренер?
— Перед самой Олимпиадой начал давить Лобановский. Он как раз стал вторым на чемпионате Европы: «Слушай, Николай Иванович, я берусь сделать сборную олимпийским чемпионом...» — и так далее. Я выслушал и отвечаю: «Знаешь что? При всем уважении к тебе — ломать Бышовца мы не будем! Он довел сборную до Олимпиады — он и повезет в Сеул».
— Вы там были?
— Нет. Когда наши играли финальный матч, я оставался в Спорткомитете. Стоя перед телевизором на коленях. Умолял, чтоб мы стали чемпионами. Не отдал Бышовца — и угадал!
— Вам наверняка говорили: Бышовец — человек тяжелый.
— Мне показалось — наоборот. Мы с ним очень дружили. Вообще ни одного вопроса. Он действительно команду сделал. Второй тренер у него был толковый, из Дагестана. О-очень толковый!
— Не оказались бы вы таким крепким человеком — Лобановский додавил бы?
— Думаю, нет. Не додавил бы. Но я ему прямо сказал: «Валерий, ты свое дело сделал! Тебе большое спасибо. Дай молодым тренерам поработать, сделать команду».
Русак занимал должность главы Госкомспорта в 1989-1991 годах, а до этого был заместителем председателя комитета.