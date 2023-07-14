Последний министр спорта СССР Русак: «Вся футбольная сборная перед ЧМ-1986 проголосовала за Лобановского. И Малофеева сняли»

Бывший председатель Госкомспорта СССР Николай Русак в интервью «СЭ» рассказал, как Валерий Лобановский стал главным тренером футбольной сборной перед ЧМ-1986. На том турнире советская сборная вылетела в 1/8 финала, проиграв Бельгии.

— Началось все с того, что перед самым чемпионатом мира команда СССР проводила сбор в Тбилиси. Вы поехали туда лично — и увиденное ужаснуло. Так что это было?

— Было поручение Грамова: «Съезди, Николай Иванович, на сбор. Посмотри, чем они там занимаются». А все почему?

— Почему?

— Потому что давление шло с Украины! От Лобановского!

— Чтоб Малофеева сняли — и Лобановский вез сборную на чемпионат мира?

— В той сборной восемь человек — из киевского «Динамо». Естественно, они за то, чтоб Лобановский стал главным тренером. Но это еще не вся команда. Сейчас скажу вам то, что никогда не говорил прежде. Я ведь прямо там, в Тбилиси, собрал ребят. Без тренеров. Спросил: «Говорите открыто, хочу узнать ваше мнение — кто должен быть главным тренером?»

— Результат?

— Все проголосовали за Лобановского! Вся сборная СССР!

— Ничего себе. Ни один минский парень не проголосовал за Малофеева? На том сборе вроде были Боровский, Кондратьев, Алейников, Гоцманов...

— Никто!

— Я потрясен.

— Вот и меня это потрясло! Думаю: как же такое может быть?! Ну как?

Русак занимал должность главы Госкомспорта в 1989-1991 годах, а до этого был заместителем председателя комитета.