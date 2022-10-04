Президент любительского клуба «Виста»: «ФИФА не ведет расследование против «Висты», а Зингаревич не связан с клубом»

Президент любительского клуба «Виста» Тигран Мкртчян прокомментировал информацию о том, что команде из Геленджика грозят санкции ФИФА.

Ранее появилась инфомарция, что клуб российского бизнесмена Антона Зингаревича «Ботев» попал под подозрение Международной федерации футбола из-за трансферных махинаций с несовершеннолетними футболистами из Африки.

Telegram-канал «Мутко против» написал, что у ФИФА возникли вопросы и к другим клубам — «Висте» и датскому «Фремад Амагер». Сообщается, что они также связаны с Зингаревичем.

«Ничего не случилось. Полный бред. Мне кинули статью. Я прямо хорошо посмеялся над этим. Абсолютный бред.

Во-первых, Зингаревич с «Вистой» не связан. У меня с ним хорошие отношения. Мы говорим о футболе, хорошо общаемся. «Виста» не связана с «Ботевом» ни фактически, ни документально, ни законом.

Во-вторых, «Фремад Амагер» не принадлежит Антону. Еще одна фейковая новость. ФИФА не ведет расследование. Мы ведем диалог о регистрации новых иностранных игроков в любительской лиге, но это не связано никак с наказанием», — сказал Мкртчян Eurostavka.

С мая 2012 по июнь 2014-го Антон Зингаревич был владельцем английского «Рединга». Российский бизнесмен стал владельцем болгарского «Ботева» в 2021 году.