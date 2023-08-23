Пушилин заявил, что возрожденный «Шахтер» из ДНР должен играть в РПЛ

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что перед «Шахтером» будет стоять задача выйти в РПЛ.

«Нужно возвращать былую славу и нашему спорту. Тем более, что среди наших кандидатов несколько выдающихся спортсменов с мировыми именами. Будем восстанавливать наши стадионы и спортивные комплексы. Будем возрождать, наконец-то, долгожданно, на самом деле, работа уже ведется, и она переходит в самую активную фазу — я про клуб «Шахтер». И ставить перед ним задачу-минимум выйти в РПЛ», — приводит ТАСС слова Пушилина, выступившего на конференции регионального отделения партии «Единая Россия» в Мариуполе.

«Шахтер» в мае 2014 года переехал из Донецка в Харьков, а после начала СВО — во Львов. Позднее в Донецкой Народной Республике был создан новый клуб «Шахтер». Планировалось, что команда будет играть на «Донбасс Арене».

«Шахтер» является 14-кратным чемпионом Украины, 13-кратным обладателем Кубка Украины и 9-кратным обладателем Супекубка страны. В 2009 году донецкая команда завоевала Кубок УЕФА.

На данный момент президентом клуба является Ринат Ахметов, а главным тренером — нидерландский специалист Патрик ван Леувен.