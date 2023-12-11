РФС объявил о старте конкурса «Россия — футбольная страна»

РФС проводит Всероссийский конкурс проектов массового футбола «Россия — футбольная страна» для поиска и поощрения инициатив, которые направлены на развитие футбола в регионах.

В мероприятии могут участвовать любые действующие проекты вне зависимости от количества участников и заявиться на конкурс в одной из восьми номинаций:

— лучший массовый проект в футболе;

— лучший проект для лиц с ОВЗ;

— лучший проект для женщин;

— лучшая любительская лига;

— лучший любительский клуб;

— лучший профессиональный клуб в области развития массового футбола;

— лучшая футбольная инициатива;

— лучший проект для детей.

С 12 февраля до 13 марта состоится региональный этап, на котором будут определены лучшие проекты в каждом регионе. С 18 марта лучшие региональные проекты пройдут межрегиональный отбор, где определятся участники национального этапа. В решающей стадии экспертная комиссия определит короткий список проектов в каждой номинации, организаторы которых представят свои инициативы перед конкурсным жюри на видеоконференции. Национальные победители и призеры будут выбраны народным голосованием и объявлены не позднее 24 мая следующего года.

Прием заявок начался 10 декабря и продлится до 4 февраля 2024 года.