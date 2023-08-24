РФС планирует решить проблему относительного возраста в российском футболе

В Санкт-Петербурге 24 августа стартовал первый детский экспериментальный турнир РФС.

В рамках соревнований специалисты организации проведут тесты по изучению влияния физиологического созревания на развитие индивидуальных качеств и технико-тактических действий детей во время тренировок и игр.

«В рамках турнира мы изучаем две проблемы. Первая — это широко известный эффект относительного возраста. Также мы планируем выработать методику, которая позволит нам решить проблему раннего поиска одаренных детей, которые потенциально могут вырасти в футболистов очень высокого уровня», — заявил заместитель генерального секретаря РФС Андрей Бурлаков.

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов отметил, что существуют методики, которые помогают решить проблему относительного возраста.

«Они [методики] позволяют пропорционально вычислить, например, будущие скоростные качества ребенка, которому, допустим, в 5 лет может не хватать сил остановить мяч, а в 8 он уже будет сильнейшим в своем возрасте», — рассказал футболист.

Экспериментальный турнир РФС будет проходить до 29 августа. Юные футболисты сыграют разными составами до и после тестов. Во втором случае команды будут сформированы в зависимости от результатов «обмеров». 24 августа тесты с детьми проходили Радимов, экс-нападающий «Динамо» Павел Погребняк, а также бывшие игроки «Зенита» Алексей Игонин и Алексей Гасилин.