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«У своих ворот»

Сегодня, 14:10

РФС тратит 240 миллионов рублей на программу «Футбол в школе»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов раскрыл подробности внедрения в России программы «Футбол в школе».

В нынешнем учебном году по ней занимаются уже более 500 тысяч школьников в 2 тысячах школ. К 2030-му число занимающихся футболом трижды в неделю должно составить 2-3 миллиона детей в 4 тысячах школ. Ежегодно на программу РФС тратит 240 миллионов рублей — на инвентарь для школ, методические пособия, обучение учителей физкультуры, проведение фестивалей и семинаров. Эти средства РФС получает по линии ФИФА.

Проект «Футбол в школе» проводится в рамках программы Российского футбольного союза (РФС). Целью проекта является привлечение обучающихся общеобразовательных организаций к регулярным занятиям физической культурой через вовлечение в самый популярный и доступный вид спорта футбол. Проект предполагает обучение учителей, проведение футбольного урока физкультуры, секций по футболу, Школьной футбольной лиги, фестивалей.

РФС
Максим Митрофанов
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