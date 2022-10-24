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«У своих ворот»

24 октября, 23:40

Роман Терюшков: «Крымские клубы нужно включить в первую лигу с трехлетним мораторием на вылет»

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Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков прокомментировал слова губернатора Севастополя Михаила Развожаева, который заявил, что команды из Крыма и Севастополя смогут участвовать в соревнованиях ФНЛ с сезона-2023/24.

«Лучше поздно, чем никогда — это решение нужно было принимать еще в 2014 году, когда Крым и Севастополь стали частью Российской Федерации, — цитирует «РБ Спорт» Терюшкова. — На мой взгляд, РФС нужно включить эти клубы в первую лигу с трехлетним мораторием на вылет. Тем самым расширить число участников чемпионата. Думаю, что это было бы справедливо.

Что касается возможных санкций от ФИФА и УЕФА, то они и так нас исключили, еврокубков нам сто процентов не видать. Так что наша главная задача — развивать внутренние чемпионаты и сделать их абсолютно конкурентными. Нас и так выдавили из международной федерации, наплевав на все уставы Олимпийской хартии. Поэтому нам бояться нечего — нужно создавать нормальный, конкурентный чемпионат».

В понедельник, 24 октября, о соглашении Правительства России и РФС заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Источник: bookmaker-ratings.ru
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