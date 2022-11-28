Российский футбольный союз планирует провести матчи легенд в следующем году

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что организация планирует провести матчи легенд в следующем году.

«Да, конечно, будем проводить матчи легенд. Видим большой интерес со стороны болельщиков. Какая вывеска? Мы готовим план на следующий год, поэтому у нас будет общение», — цитирует ТАСС Дюкова.

Также президент РФС рассказал о продолжении коммуникации с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Да, мы поддерживаем отношения, регулярно общаемся, это важно. Если не общаться, то вы знаете: с глаз долой — из сердца вон. Что означает, что как только ты выпадаешь из зоны видимости, то о тебе забывают», — добавил он.

В 2022 году РФС провел два матча легенд, в которых участвовали бывшие игроки «Спартака» и «Зенита». Первый матч проходил в Санкт-Петербурге 8 июля и закончился победой сине-бело-голубых (2:0). Во второй встрече, которая состоялась 2 сентября в Москве, сильнее оказался «Спартак» (2:1).