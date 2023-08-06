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«У своих ворот»

Сегодня, 00:12

Руководитель «Актобе» хочет провести обряд жертвоприношения

Сергей Разин
корреспондент
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Новый руководитель «Актобе» Сергей Куленко планирует провести обряд жертвоприношения, сообщает Meta-ratings.kz.

По сведениям источника, Куленко хочет прибегнуть к жертвоприношению, чтобы подписать своих игроков и освободить место в заявке под белорусского футболиста Дмитрия Бессмертного. Для этого он хочет отстранить Идриса Умаева, который является кандидатом в сборную Казахстана.

«Актобе» после 14 матчей занимает третье место в турнирной таблице Казахстана, имея в активе 28 очков.

Источник: https://meta-ratings.kz/news/kulenko-pytaetsya-izbavitsya-ot-kandidata-v-sbornuyu-kazakhstana-umaeva-on-khochet-zayavit-svoego-igroka-271746/
ФК Актобе
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