0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
«У своих ворот»

Сегодня, 17:27

Сборная России в 14-й раз стала победителем футбольного Кубка Легенд

Иван Шитик
Корреспондент
Юрий Жирков, Константин Головской, Егор Титов, Евгений Алдонин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Сборная России стала победителем товарищеского турнира Кубок Легенд. В финале соревнований российская команда со счетом 6:4 обыграла сборную СНГ.

В составе российской команды дубли оформили Александр Самедов и Павел Погребняк, еще по голу забили Юрий Жирков и Константин Головской.

На счету сборной России стало 14 побед в 15 турнирах.

В матче за третье сборная Звезд мира обыграла сборную Легенд Европы со счетом 10:7. В матче за пятое место Легенды Латинской Америки обыграли сборную Африки — 11:6.

1
Обсудить
«У своих ворот»: новости и материалы о российском футболе, турнирные таблицы, расписание и результаты матчей РПЛ и других лиг
Читайте также
Брат Месси хуже сестер Роналду. Он постоянно позорит семью и влипает в неприятности
Мартен Фуркад выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов
Разведчик ЗВО рассказал об использовании Киевом новых мин в районе Кременной
Депутат Европарламента объяснил мотивы США при подрыве «Северных потоков»
Давление стабильное: ВС РФ освободили поселок в Харьковской области
Судан завершил пересмотр соглашения с РФ о создании военно-морской базы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Малуда назвал лучшую черту россиян: «Они были невероятно милы к каждому иностранцу»