Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о смерти спортивного врача Савелия Мышалова.

«Общались с ним месяц назад по телефону... Это выдающийся человек в своей профессии. Мне посчастливилось с ним работать, это большое счастье. Он обладал высочайшим уровнем знаний в своей профессии, знал и чувствовал психологию любого игрока. Без МРТ и КТ мог определить травму игрока, ему многое далось от природы. Это человек спорта, был на многих чемпионатах мира. Он работал с выдающимися спортсменами, тренерами, футболистами. Казалось, что без него невозможен футбол. Большие соболезнования семье! Его будет не хватать в профессии», — сказал Семин «СЭ».

Российский спортивный врач Мышалов скончался сегодня, 30 сентября, в возрасте 90 лет. Доктор с 1994 по 2016 год работал в «Локомотиве». При нем московский клуб впервые завоевал золотые медали чемпионата России и выиграл Кубок страны.