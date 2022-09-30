Сергей Овчинников ответил на вопрос об интеграции футбольных клубов новых субъектов РФ в структуру РФС

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Сергей Овчинников в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос об интеграции клубов из ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в чемпионат России.

— Как вы сейчас видите интеграцию клубов на приобретенных территориях в российский футбол? То есть их клубы потенциально могут присоединиться к чемпионату России, но тогда будут санкции со стороны УЕФА.

— Как работнику РФС, с моей стороны, было бы неправильно давать такие комментарии. У нас есть руководство страны и РФС, которое даст какие-то комментарии.

Думаю, надо искать и бороться за то, чтобы эти территории рано или поздно представляли официально какие-то клубы в наших соревнованиях: надеюсь, УЕФА нам это разрешит. Легче всего сделать революцию или поспешные решения, нежели хорошо подумать и правильно все сделать — с наименьшими потерями.

— Вы верите, что УЕФА может не вводить санкции в такой ситуации?

— Не уверен — будут санкции или нет. Просто говорю, что рано или поздно все равно придется выстраивать диалог с УЕФА. Чтобы потерь, которые мы бы не смогли восполнить, было меньше. Верю в позитивный исход любого противостояния. У нас есть президент и курс страны, которых мы должны всегда поддерживать. На мой взгляд, это очевидно. Есть русские, россияне, люди разных профессий и конфессий, люди разных национальностей у нас живут. Мы представляем такую великую страну как Россия. Это громкие слова, но мы должны сплотиться вокруг нашего руководства и отстаивать: и территориальную целостность, и курс, и нашу независимость. Верю в лучшее.