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«У своих ворот»

Сегодня, 20:04

Сергей Овчинников ответил на вопрос об интеграции футбольных клубов новых субъектов РФ в структуру РФС

Дмитрий Барулев

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Сергей Овчинников в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос об интеграции клубов из ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в чемпионат России.

— Как вы сейчас видите интеграцию клубов на приобретенных территориях в российский футбол? То есть их клубы потенциально могут присоединиться к чемпионату России, но тогда будут санкции со стороны УЕФА.

— Как работнику РФС, с моей стороны, было бы неправильно давать такие комментарии. У нас есть руководство страны и РФС, которое даст какие-то комментарии.

Думаю, надо искать и бороться за то, чтобы эти территории рано или поздно представляли официально какие-то клубы в наших соревнованиях: надеюсь, УЕФА нам это разрешит. Легче всего сделать революцию или поспешные решения, нежели хорошо подумать и правильно все сделать — с наименьшими потерями.

— Вы верите, что УЕФА может не вводить санкции в такой ситуации?

— Не уверен — будут санкции или нет. Просто говорю, что рано или поздно все равно придется выстраивать диалог с УЕФА. Чтобы потерь, которые мы бы не смогли восполнить, было меньше. Верю в позитивный исход любого противостояния. У нас есть президент и курс страны, которых мы должны всегда поддерживать. На мой взгляд, это очевидно. Есть русские, россияне, люди разных профессий и конфессий, люди разных национальностей у нас живут. Мы представляем такую великую страну как Россия. Это громкие слова, но мы должны сплотиться вокруг нашего руководства и отстаивать: и территориальную целостность, и курс, и нашу независимость. Верю в лучшее.

Сергей Овчинников (футбол)
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Терюшков: «Будет вестись работа по включению футбольных клубов новых субъектов в структуру РФС»