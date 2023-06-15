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«У своих ворот»

Сегодня, 10:38

Шишкин рассказал, чего ждет от матча Лиги легенд «Зенит» — сборная России

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин рассказал об ожиданиях от предстоящего матча между сборной России образца Евро-2008 и «Зенита» того же года.

«Я хоть и не был на Евро в 2008 году из-за травмы и операции, но РФС меня пригласил, потому что я участвовал в отборочных матчах. Да и если бы не травма, возможно, поехал бы и на финальную часть. Что касается предстоящей игры, то не стал бы говорить, что кто-то будет просто отбывать номер на поле и играть в свое удовольствие. Спортивный интерес тоже будет присутствовать. По тем ветеранским матчам, которые уже были, мы видели уровень единоборств, и темп порой увеличивался так, что можно было сравнить с РПЛ. Так что никакой «прогулки» не будет, хотя, конечно, такие матчи организуются не для результата и каких-то заруб, а больше для популяризации футбола», — цитирует Шишкина «РБ Спорт».

Игра приурочена к 15-летию победы «Зенита» в Кубке УЕФА и завоеванию сборной России бронзовых медалей на Евро-2008.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-shishkin-retro-matchi-sozdayutsya-ne-dlya-zaruby-no-vryad-li-kto-to-budet-otby-vat-nomer-na-pole/
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