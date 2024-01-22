Стал известен состав «Локомотива» на Кубке легенд-2024

Появился состав «Локомотива», который примет участие в Кубке легенд имени Константина Еременко-2024.

Команду будут представлять Алексей Поляков (вратарь), Дмитрий Сенников, Ведран Чорлука, Сергей Гуренко, Владимир Маминов, Альберт Саркисян, Алексей Косолапов, Нарвик Сирхаев, Руслан Пименов, Максим Бузникин и Евгений Зиновьев.

Главным тренером «Локомотива» станет экс-голкипер железнодорожников Сергей Овчинников.

Кубок легенд-2024 состоится 10-11 февраля во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. Турнир пройдет в новом клубном формате: кубок разыграют Сборная мира и команды легенд московских клубов — «Спартака», ЦСКА, «Локомотива», «Динамо», а также «Зенита».