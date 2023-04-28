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«У своих ворот»

Сегодня, 19:36

Стали известны победители конкурса «Россия — футбольная страна!»

Виталий Косик
Корреспондент
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Национальная комиссия всероссийского смотра-конкурса «Россия — футбольная страна!» подвела итоги финального этапа.

Победители и призеры третьего сезона в каждой из восьми номинаций получат денежные призы и памятные кубки.

Лучший массовый проект в футболе:
1 место — «Олотау йыйыны», Республика Башкортостан
2 место — «Детская футбольная лига Камчатки», Камчатский край
3 место — Чемпионат Алтайской краевой ассоциации мини-футбола, Алтайский край
4 место — ЛФЛ Каспий, Республика Дагестан
5 место — Детский футбольный фестиваль Championat.com, Московская область

Лучший проект для лиц с ограниченными возможностями здоровья:
1 место — «Футбол — моя жизнь», Красноярский край
2 место — «Невозможное возможно!», Свердловская область
3 место — «Мини-футбол для людей с синдромом Дауна», Новгородская область
4 место — «Футбол доступен для всех», Республика Хакасия
5 место — «Женская футбольная команда слепых Москвы: сказка или реальность», Московская область

Лучший проект для женщин:
1 место — «Кубок футбольных мам», Санкт-Петербург
2 место — ЖФК «Тула», Тульская область
3 место — «Ф-Лига», Москва
4 место — ЖФК «Рыси», Иркутская область
5 место — «Авангард» всегда будет первым", Московская область

Лучшая любительская лига:
1 место — ЛФЛ Дагестана, Республика Дагестан
2 место — AFL Новосибирск, Новосибирская область
3 место — ТТЛФ, Рязанская область
4 место — «Лига Ф», Москва
5 место — Premier Football Cup, Санкт-Петербург

Лучший любительский клуб:
1 место — ФК «Металлург», Челябинская область
2 место — «Интер Лесгафта», Санкт-Петербург
3 место — FDC «Vista», Краснодарский край
4 место — СК «Альянс» (МИРЭА), Москва
5 место — МФК «Ростов», Ростовская область

Лучший профессиональный клуб в области развития массового футбола:
1 место — ПФК ЦСКА, Москва (проект «Деятельность ПФК ЦСКА в области развития массовости и популяризации футбола»)
2 место — ФК «Локомотив», Московская область (проект «Футбольная страна»)
3 место — ФК «Уфа», Республика Башкортостан (проект «На футбол имеет право каждый»)
4 место — ФК «Волгарь», Астраханская область (проект «Взаимодействие ФК «Волгарь» с центрами помощи детям Астраханской области»)
5 место — ФК «Зоркий-Красногорск», Московская область (проект «Зоркий спорт»)

Лучшая футбольная инициатива:
1 место — «Надежда», Республика Адыгея
2 место — «Вся жизнь моя футбол», Омская область
3 место — «К15 — Мангазея», Москва
4 место — Интерактивный турнир «Diego Run», Забайкальский край
5 место — Балаковская студенческая лига, Саратовская область

Лучшая инициатива движения болельщиков:
1 место — «Как болельщики возродили первый футбольный клуб», Ленинградская область
2 место — «ЦСКА исполняет мечты», Московская область
3 место — «Фан-клуб Факел», Воронежская область
4 место — Ежегодный турнир болельщиков «Спартака» «Кубок памяти «20 октября», Москва
5 место — RBWorld клуб болельщиков, Москва

Победители в каждой номинации получат по 350 тысяч рублей. Второе место — 250 тысяч, третье — 200 тысяч. Также национальная комиссия в ходе своей работы приняла решение поощрить проекты, занявшие 4 и 5 места в своих номинациях. Точная дата, место и время проведения награждения будут сообщены дополнительно.

Источник: https://rfs.ru/news/218017
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