Стали известны составы на ретроматч «Зенита» и сборной России

Пресс-служба РФС опубликовала стартовые составы на ретроматч между легендами «Зенита» и сборной России.

«Зенит»: Вячеслав Малафеев, Константин Зырянов, Алексей Игонин, Милан Вьештица, Валерий Цветков, Игорь Денисов, Роман Широков, Юрий Жирков, Виктор Файзулин, Андрей Аршавин, Павел Погребняк.

Запасные: Дмитрий Бородин, Максим Астафьев, Владислав Радимов, Олег Власов, Константин Лобов, Константин Коноплев, Александр Горшков.

Тренерский штаб: Игорь Корнеев, Александр Бородюк.

Сборная России: Владимир Габулов, Роман Шишкин, Денис Колодин, Евгений Алдонин, Ренат Янбаев, Игорь Семшов, Андрей Каряка, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Динияр Билялетдинов, Дмитрий Кириченко.

Запасные: Иван Саенко, Александр Мостовой, Александр Самедов, Владимир Быстров.

Тренерский штаб: Михаил Бирюков, Анатолий Давыдов, Александр Медведев.

Матч пройдет сегодня, 15 июня, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — 20.00 мск.

Встреча пройдет в рамках спортивной программы Петербургского экономического форума (ПМЭФ) и будет приурочена к 15-летию победы «Зенита» в Кубке УЕФА и бронзовым медалям национальной команды на ЕВРО-2008.