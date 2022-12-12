Стартовал третий сезон конкурса «Россия — футбольная страна!»

Всероссийский смотр-конкурс проектов массового футбола «Россия — футбольная страна!» стартовал 10 декабря во Всемирный день футбола. Организаторы любых футбольных инициатив могут заявить свой проект на сайте конкурса до 5 февраля 2023 года. Призовой фонд для победителей и призеров третьего сезона вырастет и составит 6,75 миллиона рублей, сообщает пресс-служба РФС.

Любые действующие проекты вне зависимости от количества участников могут заявиться на конкурс в одной из восьми номинаций:

— лучший массовый проект в футболе;

— лучший проект для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

— лучший проект для женщин;

— лучшая любительская лига;

— лучший любительский клуб;

— лучший профессиональный клуб в области развития массового футбола;

— лучшая футбольная инициатива;

— лучшая инициатива движения болельщиков.

До 5 февраля 2023 года продолжится прием заявок, после чего все проекты отправятся на дополнительную проверку. С 15 февраля до 12 марта состоится региональный этап, на котором будут определены лучшие проекты в каждом регионе. С 13 по 30 марта лучшие региональные проекты пройдут межрегиональный отбор, где определятся участники национального этапа. Национальные победители и призеры будут объявлены не позднее 1 мая.

Победители в каждой номинации получат по 350 тысяч рублей. Второе место — 250 тысяч, третье — 200 тысяч. Общий призовой фонд для победителей и призеров третьего сезона увеличен по сравнению с конкурсом прошлого года.