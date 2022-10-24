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«У своих ворот»

Сегодня, 14:51

Свищев — об интеграции новых территорий в чемпионаты России по футболу: «Наши иностранные коллеги должны отнестись к этому с пониманием»

Мария Куцубеева
Корреспондент

Председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что Кабинет министров РФ и РФС договорились об интеграции новых территорий в чемпионаты России по футболу. Об этом сообщил зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко 24 октября.

«Будут ли санкции из-за этого решения? А какие еще могут последовать санкции? Нас и так никуда не допускают. Понимаю, что есть разные мнения. Кто-то говорит, что нас скоро допустят, а новые территории могут стать причиной нашего недопуска. Но вот когда такой вопрос встанет, тогда будем его обсуждать. На сегодняшний день территории являются неотъемлемой частью России. Все граждане России имеют право на участие в чемпионатах России. Повлияет ли это решение на наше возвращение на международную арену? Этот вопрос я бы переадресовал коллегам из РФС. Мы же не знаем, какие были условия переговоров. РФС, как ФИФА и УЕФА, должен отстаивать интересы любого человека, который любит футбол. Любой человек, который любит футбол, должен быть под защитой ФИФА, УЕФА и РФС. Наши иностранные коллеги должны отнестись к этому с пониманием либо предложить какой-то вариант. Лично я никаких других вариантов не слышал», — сказал Свищев «СЭ».

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области были приняты в состав РФ 30 сентября.

РФС
Дмитрий Свищев
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В Госдуме РФ высказались об интеграции новых территорий в чемпионаты России по футболу