Титов и Павлюченко сыграют за «Спартак» на Кубке легенд

10 знаменитых футболистов вошли в состав московского «Спартака» на международный турнир «Кубок легенд» — 2024, а главным тренером команды станет Олег Романцев, восемь раз выигрывавший с красно-белыми чемпионат России.

Среди тех, кто сыграет за «Спартак», вратарь Александр Филимонов, многолетний капитан москвичей Егор Титов, победитель Лиги чемпионов и Кубка УЕФА Дмитрий Аленичев, лучший нападающий команды в нулевых Роман Павлюченко и даже легионер — аргентинец Нико Пареха. Также в составе спартаковцы разных лет: Александр Самедов, Андрей Ещенко, Константин Головской, Дмитрий Хлестов и Алексей Мелешин. В тренерский штаб помимо Романцева войдет знаменитый вратарь Ринат Дасаев.

Проводящийся уже в 16-й раз Кубок легенд состоится на столичной арене «Мегаспорт» с 10 по 11 февраля. В нынешнем году турнир впервые пройдет в новом формате. Если раньше за главный приз боролись сборные разных стран, то на этот раз его разыграют клубы: на поле выйдут легенды московских «Спартака», «Динамо», ЦСКА и «Локомотива», а также петербургского «Зенита». Компанию им составит сборная мира. Ожидается, что в Москву приедут такие звезды футбола, как Рикарду Куарежма, Сейду Думбия, Ивица Олич, Ведран Чорлука, Джей-Джей Окоча, Кевин Кураньи, Флоран Малуда, Георгиос Карагунис, Нуну Гомеш, Стипе Плетикоса, Хуан Себастьян Верон и другие.