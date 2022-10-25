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«У своих ворот»

Сегодня, 09:14

УАФ потребует исключения РФС из УЕФА и ФИФА из-за возможной интеграции новых территорий в чемпионаты России

Анна Горшкова
Корреспондент
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Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко заявил, что организация будет требовать исключения Российского футбольного союза (РФС) из УЕФА и ФИФА из-за возможной интеграции клубов из присоединенных территорий в чемпионаты России по футболу, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на соцсети Павелко

«УАФ направляет немедленное обращение в ФИФА и УЕФА с требованием применить самые строгие санкции в отношении Российского футбольного союза. Мы будем требовать исключения России из УЕФА и ФИФА за грубое нарушение уставов этих организаций», — написал Павелко.

24 октября вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что правительство договорилось с РФС об интеграции новых российских территорий в чемпионаты России по футболу. В состав России 30 сентября были приняты ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Команды этих территорий, возможно, будут интегрированы в российские футбольные лиги.

Затем в РФС прокомментировали данное заявление. В организации заявили, что развитие футбола на всей территории страны было и остается приоритетом РФС.

Также губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что клубы из Крыма смогут участвовать в соревнованиях ФНЛ сезона-2023/24.

Решением УЕФА крымские клубы после вхождения Крыма в состав России выступают в чемпионате региона. Европейская организация сохраняет запрет на участие крымских команд в турнирах под эгидой РФС.

Источник: https://rsport.ria.ru/20221025/sport-1826414508.html
Футбол
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