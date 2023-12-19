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«У своих ворот»

Сегодня, 15:58

Умер чемпион СССР в составе «Арарата» Николай Казарян

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий ереванского «Арарата» Николай Казарян скончался на 77-м году жизни, сообщает агентство «Арменпресс».

О смерти Казаряна сообщили в больнице, в которой экс-футболист находился в последние дни.

Казарян на протяжении всей карьеры игрока выступал за «Арарат». Он провел за команду 295 матчей, забив 67 мячей. С «Араратом» он становился чемпионом СССР (1973) и дважды выигрывал Кубок страны (1973, 1975).

В 1992 году Казарян стал первым президентом Федерации футбола Армении. В этой должности он работал до 1994 года, после чего вернулся к тренерской деятельности.

Источник: «Арменпресс»
Футбол
ФК Арарат (Ереван)
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