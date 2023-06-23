В Братском Кубке «Динамо» и ЦСКА могут принять участие Кураньи и Вагнер Лав с Карвальо

Сегодня, 10:26
В матчах Братского Кубка ЦСКА и «Динамо» ожидается участие легенд клуба. За армейцев, возможно сыграет Вагнер Лав и/или Карвальо, а в составе бело-голубых можно будет увидеть Кевина Кураньи, сообщает «РБ Спорт».
Карвальо уже приезжал в этом году в Россию и участвовал в в товарищеском матче с командой Медиалиги 2Drots. 39-летний Вагнер выступает во второй бразильской лиге за команду «Спорт Ресифи».
Клубы проведут серию матчей в честь 100-летия обществ «Динамо» и ЦСКА. Первый матч состоится 8 июля на «ВЭБ-Арене», ответная встреча — на «ВТБ-Арене.