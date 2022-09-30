Терюшков: «Будет вестись работа по включению футбольных клубов новых субъектов в структуру РФС»

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об интеграции футбольных клубов новых субъектов РФ в структуру РФС.

«Конечно, будет вестись работа по включению не только футбольных клубов новых областей в структуру РФС, но и включение всего спорта высших достижений. Сейчас и футбольные клубы, и спортивные школы там будут появляться. Ребята будут представлять Россию не только на международных соревнованиях, но и внутри страны», — сказал Терюшков «СЭ».

30 сентября 2022 года Россия признала независимость Херсонской и Запорожской областей, следует из указов президента России Владимира Путина, опубликованных в пятницу на официальном портале правовой информации.