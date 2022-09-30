В Госдуме РФ заявили, что процесс вхождения клубов из ЛДНР, Херсона и Запорожья в чемпионат России взят под контроль

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об интеграции клубов из ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в чемпионат России.

— В любом городе, в любой области есть спортивные школы, объединяющие единомышленников, любителей видов спорта. Они тренируются, имеют право участвовать в соревнованиях. Мы обязаны обеспечить им это право. Рабочая группа для того и создана. Привлечены специалисты из регионов, РФС и лиг, чтобы найти возможности и варианты для наших спортсменов. Чтобы они имели возможность демонстрировать свое мастерство и прогрессировать. У нас огромное количество клубов, которые временно не участвуют, но в ближайшее время их восстановят в правах. Есть огромное количество ограничений, сложностей. В данной ситуации решение будет непростое, но оно будет найдено!

— Сколько потребуется времени, чтобы запустился процесс вхождения клубов из ЛДНР, Херсона и Запорожья в чемпионат России?

— Мы взяли этот вопрос под контроль. Наша задача — не затягивать этот процесс. Крымские клубы ждали целых восемь лет, целое поколение спортсменов выросло. Теперь необходимо решить вопросы спортсменов еще четырех регионов. Все поручения даны, рабочая группа в кратчайшие сроки должна решить этот вопрос. Рабочая группа занимается вопросами по всем новым субъектам, решать вопрос нужно комплексно.

Россия признала независимость Херсонской и Запорожской областей, следует из указов президента России Владимира Путина, опубликованных в пятницу на официальном портале правовой информации.