В Камышине может пройти матч легенд «Текстильщика» и сборной России

Власти города Камышин в Волгоградской области заинтересованы в проведении на местном стадионе матча легенд «Текстильщика» и сборной России, сообщает «РБ Спорт». Игра может состояться в сентябре.

«Текстильщик» с 1992 по 1995 год четыре раза подряд входил в десятку сильнейших клубов страны, а в 1994-м играл в Кубке УЕФА, где в 1/16 финала по сумме двух матчей проиграл «Нанту».

За «Текстильщик» выступали такие известные футболисты, как Александр Филимонов, Евгений Корнюхин, Сергей Полстянов, Сергей Наталушко и Иван Яремчук.