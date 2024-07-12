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Футбол
«У своих ворот»

Сегодня, 04:12

В Камышине может пройти матч легенд «Текстильщика» и сборной России

Евгений Козинов
Корреспондент
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Власти города Камышин в Волгоградской области заинтересованы в проведении на местном стадионе матча легенд «Текстильщика» и сборной России, сообщает «РБ Спорт». Игра может состояться в сентябре.

«Текстильщик» с 1992 по 1995 год четыре раза подряд входил в десятку сильнейших клубов страны, а в 1994-м играл в Кубке УЕФА, где в 1/16 финала по сумме двух матчей проиграл «Нанту».

За «Текстильщик» выступали такие известные футболисты, как Александр Филимонов, Евгений Корнюхин, Сергей Полстянов, Сергей Наталушко и Иван Яремчук.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Текстильщик (Камышин)
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