В «Лужниках» прошел 26-часовой футбольный ультрамарафон

В «Лужниках» завершился футбольный ультрамарафон, сообщается на официальном сайте РФС.

Матч между командами «красных» и «белых» проходил 26 часов.

Игра завершилась победой команды «красных» со счетом 416:409. Ее возглавлял экс-капитан сборной России Алексей Смертин. Также в матче принимали участие Евгений Алдонин, Сергей Кормильцев, Руслан Пименов, Игорь Семшов и Дмитрий Хлестов.

Весь матч на поле провели Смертин, капитан команды «белых» Игорь Приня и арбитр матча Артем Перов, все они попали в Книгу рекордов России. Остальные участники менялись по ходу встречи.