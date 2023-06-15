В РФС объяснили, почему Адвокат и Хиддинк не прилетели в Санкт-Петербург на ретро-матч

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, почему голландские тренеры Дик Адвокат и Гус Хиддинк не приняли участие в ретро-матче в Санкт-Петербурге, который был приурочен победе «Зенита» в Кубке УЕФА и бронзовым медалям сборной России на Евро-2008.

«Тренеры позитивно восприняли приглашение и хотели приехать. Но надо понимать, что они стали на 15 лет старше, и из-за сложных перелетов через третьи страны не смогли присутствовать. Сложная логистика не позволила им принять участие», — приводит слова Митрофанова сайт «КП».

Команды легенд «Зенита» и легенд сборной России сыграли вничью в товарищеском ретроматче (1:1).

Встреча прошла в рамках спортивной программы Петербургского экономического форума (ПМЭФ) и была приурочена к 15-летию победы «Зенита» в Кубке УЕФА и бронзовым медалям национальной команды на Евро-2008.