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«У своих ворот»

Сегодня, 01:45

В сети нашли фото Станислава Черчесова без усов

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Станислав Черчесов.
Фото Global Look Press
Юный Станислав Черчесов.
Фото Соцсети
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Два фото юного Станислава Черчесова без усов было опубликовано в социальной сети ВКонтакте.

Утверждается, что это снимки из журнала «Спортивные игры», который был августовский номер за 1981 год).

Юный Станислав Черчесов. Фото Соцсети
Юный Станислав Черчесов. Фото Соцсети
Фото Соцсети

Тогда, летом 1981-го, 17-летний Черчесов был включен в основной состав «Спартака» из Орджоникидзе (ныне — Владикавказ).

Сейчас Черчесов работает главным тренером «Ференцвароша». Венгерский клуб в четверг, 27 октября, сыграл вничью с «Монако» и впервые в истории вышел в плей-офф Лиги Европы.

Станислав Черчесов
Футбол
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