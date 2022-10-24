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«У своих ворот»

Сегодня, 15:51

В «Севастополе» высказались об интеграции новых территорий в чемпионаты России по футболу

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Генеральный директор клуба «Севастополя» Валерий Чалый в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость об интеграции новых территорий в чемпионаты России по футболу.

«Да, действительно, есть такое решение. Это радует, — сказал Чалый корреспонденту «СЭ». — Что будет дальше? Теперь РФС должно принять решение совместно с лигами, какие клубы могут пройти лицензирование. Мы готовы! Не знаю, куда нас примут, но мы готовы. С Наилем Измайловым встречался, есть документы по лицензированию во вторую лигу. Прямо сейчас можем пройти лицензирование туда. Никаких официальных документов или бумаг «Севастополь» не получал. Если есть такое решение на уровне правительства, думаю, следующий футбольный год уже будет совсем другим».

В понедельник, 24 октября, о соглашении Правительства России и РФС заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

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Свищев — об интеграции новых территорий в чемпионаты России по футболу: «Наши иностранные коллеги должны отнестись к этому с пониманием»