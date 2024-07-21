В «Соколе» рассказали, как экс-игрок сборной Бразилии Сантос сыграл за клуб в чемпионате Брянской области

Переводчик «Сокола» (Сельцо) Артем Ан рассказал «СЭ», как клуб из Брянской области смог пригласить в команду экс-игрока лондонского «Арсенала» и сборной Бразилии Андре Сантоса.

«Сокол» разгромил «Авангард» из Клетня (3:0). 41-летний бразилец вышел в стартовом составе команды.

«Все получилось авантюрно. В нашем клубе работает очень активная SMM-служба. Они в один момент решили написать всем известным иностранным футболистам, которые посещали Москву, и готовы были это сделать еще раз. Написали очень многим, никто не отвечал, кроме Сантоса. После этого стал выстраиваться диалог, плюс сам игрок был не против принять участие в матче. У Андре сейчас в Москве запускается свой проект, поэтому он прилетел в Москву на переговоры. При этом никто не верил, что Андре сыграет за нас, даже когда он попал в заявку нашего клуба на чемпионат Брянской области. В итоге футболист сыграл за нас, это авантюра обернулась успехом», — сказал Ан «СЭ».

Сантос завершил карьеру в 2018 году. Его последним клубом стал бразильский «Фигейренсе». До этого защитник играл за «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Коринтианс», «Фенербахче», лондонский «Арсенал», «Гремио», индийский «Гоа», швейцарский «Виль» и турецкий «Болуспор».

В активе Сантоса 24 матча за сборную Бразилии. В 2009 году он выиграл с национальной командой Кубок конфедераций.