В УЕФА ответили на вопрос о возможных санкциях к РФС после интеграции клубов ЛДНР, Херсона и Запорожья

В пресс-службе УЕФА ответили на вопрос «СЭ» о возможных санкциях по отношению к РФС из-за потенциальной интеграции клубов ЛДНР, Запорожья и Херсона в российский чемпионат.

«УЕФА внимательно следит за ситуацией, однако на данном этапе официального решения по этому поводу принято не было», — сообщили «СЭ» в пресс-службе УЕФА.

Ранее депутаты Госдумы РФ заявили о том, что взяли под контроль вопрос интеграции клубов ЛДНР, Запорожья и Херсона в российский чемпионат.

30 сентября 2022 года Россия признала независимость Херсонской и Запорожской областей, следует из указов президента России Владимира Путина, опубликованных на официальном портале правовой информации.