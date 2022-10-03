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«У своих ворот»

Сегодня, 12:10

В УЕФА ответили на вопрос о возможных санкциях к РФС после интеграции клубов ЛДНР, Херсона и Запорожья

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
РФС.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В пресс-службе УЕФА ответили на вопрос «СЭ» о возможных санкциях по отношению к РФС из-за потенциальной интеграции клубов ЛДНР, Запорожья и Херсона в российский чемпионат.

«УЕФА внимательно следит за ситуацией, однако на данном этапе официального решения по этому поводу принято не было», — сообщили «СЭ» в пресс-службе УЕФА.

Ранее депутаты Госдумы РФ заявили о том, что взяли под контроль вопрос интеграции клубов ЛДНР, Запорожья и Херсона в российский чемпионат.

30 сентября 2022 года Россия признала независимость Херсонской и Запорожской областей, следует из указов президента России Владимира Путина, опубликованных на официальном портале правовой информации.

РФС
УЕФА
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