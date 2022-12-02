В ялтинском «Рубине» объяснили, за что президент клуба получил 8 суток ареста

В ялтинском «Рубине» объяснили, за что президент клуба Сергей Гардок получил 8 суток ареста.

Ранее о задержании Гардока сообщило «РИА Новости».

«Пресс-служба ФК «Рубин Ялта» специально для «СЭ» сообщает, что сегодня суд города Симферополя вынес решение о наказании в виде административного ареста президенту футбольного клуба «Рубин Ялта» Сергею Гардоку за участие в акции болельщиков команды. 30 ноября, по пути в Ялту после возвращения с финала кубка Крымского футбольного союза, болельщики устроили пиро-шоу в поддержку команде, уступившей в финале. Желание поддержать команду было вызвано реакцией на скандальное судейство матча, которое происходит в Крыму с завидной регулярностью последние годы. Через несколько часов автобус с болельщиками был задержан и 47 человек доставлены в отделение полиции Симферополя, где находились в итоге более суток без еды и медикаментов. Посчитав такие меры по отношению к болельщикам чрезмерными, президент клуба прибыл в отделение полиции для выяснения обстоятельств и с горячим питанием для задержанных. В тот же вечер президент клуба был арестован, а сегодня его дело рассмотрено в суде.

Отдельно хотим обратить внимание, что к болельщикам футбольного клуба «ТСК-Таврия», празднующим победу и устроившим фаер-шоу в центре Симферополя сразу же после финального матча 30 ноября (кадры празднования даже попали в эфир федерального спортивного канала) никаких мер применено не было. Связываем такое резко противоположное отношение к болельщикам и руководителю клуба с оказанием давления на команду «Рубин Ялта» в связи с перспективой ее участия во Втором дивизионе Футбольной национальной лиги со следующего сезона», — говорится в заявлении пресс-службы команды из Ялты.

В финале Кубка Крымского футбольного союза, который состоялся 30 ноября, «Рубин Ялта» проиграл «ТСК-Таврии» со счетом 3:5. Два мяча в ворота ялтинцев были забиты с пенальти.