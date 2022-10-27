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«У своих ворот»

Сегодня, 10:50

Гендиректор «Севастополя»: «У крымских клубов воруют футболистов. Не получили за них даже покрышки дохлые без камеры!»

Валерий Чалый рассказал о проблеме, из-за которой крымские клубы бесплатно отпускали футболистов в РПЛ и ФНЛ
Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый в интервью «СЭ» рассказал о проблеме, из-за которой крымские клубы бесплатно отпускали футболистов в клубы РПЛ и ФНЛ.

— В этом сезоне главным открытием РПЛ стал Сычевой — парень из Симферополя. Хлусевич оказался в РПЛ, пройдя академию «Крымтеплицы».

— А чем отличается Крым от других регионов России? Да ничем. Сычевой играл у нас в КФС — парень выделялся. Если бы его не увезли в РПЛ, он не смог бы раскрыться. Ему уже 26 лет, молодец, что в таком возрасте себя проявил, но это редкость. И на других тоже надо обращать внимание, такие есть. Вообще могу сказать, что у нас все эти годы просто воруют футболистов.

— Что?!

— На сегодня клубы КФС де-юре являются любительскими, и любой профессиональный коллектив может украсть у нас игрока. У нас в прошлом году двоих просто забрали, хотя могли заплатить компенсацию — это помогло бы развиваться. Зимой «Чайка» забрала у нас Александра Смирнова и Евгения Замерца. Украли и Тарасенко — это отличный нападающий, сейчас в «КАМАЗе», до этого выступал за «Олимп-Долгопрудный». Еще Османов играл в «КАМАЗе» — тоже ушел бесплатно. Столько футболистов забирали без компенсации, а это только один наш клуб...

Мы ничего не получили с этого, хотя вкладывали средства, силы, знания, души в игроков. А приехали агенты и забрали бесплатно. В итоге мы работали как альтруисты. Да, рады, что они уехали. Но это неправильно по логике. А за подготовку футболиста не получают никаких выплат даже школы, ведь мы не входим в РФС. Не говоря уже о клубах. Никто ни копейки не получил. Мы даже покрышки дохлые без камеры не получили ни за одного футболиста, уехавшего в профессиональный клуб. Вот так работали. Теперь надеемся, что будем выступать под эгидой РФС, получим профессиональный статус, а это воровство игроков наконец-то прекратится.

Валерий Чалый. «Не надо ждать, когда Запад нас примет. Нужно, чтобы Россию об этом попросили!» Яркое интервью гендиректора «Севастополя»

ФК Севастополь
Валерий Чалый
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«У своих ворот»: новости и материалы о российском футболе, турнирные таблицы, расписание и результаты матчей РПЛ и других лиг
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Гендиректор «Севастополя» Чалый: «Скоро начнут чемпионат мира проводить среди лиц третьего пола — трансгендеров!»