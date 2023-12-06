Министр спорта Татарстана: «Ведем переговоры с клубами о проведении летом турнира с командами стран БРИКС»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что регион хочет организовать летом 2024 года клубный турнир между командами из стран БРИКС.

«Хотим организовать классический футбольный турнир, но я не уверен, что он возможен в рамках самих Игр БРИКС. Возможно, мы сделаем клубный турнир, потому что по опыту прошлых лет командам нужна предсезонная подготовка, интересно встречаться с какими-то хорошими спарринг-соперниками. Сегодня мы в переговорном процессе с клубами, чтобы провести в Казани такой турнир в преддверии старта регулярного чемпионата и пригласить соперников из стран БРИКС. Есть «Рубин», есть московские команды, «Краснодар», «Ростов», — приводит слова Леонова «РБ Спорт».

Игры БРИКС пройдут в Казани с 11 по 23 июня 2023 года.