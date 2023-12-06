Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Мелбет-Первая Лига
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Бразилия
Рейтинг УЕФА
Суперкубок России
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Суперкубок УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая Лига
ЮФЛ
Женский футбол
Олимпиада
Статьи
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Азии
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
«У своих ворот»

Сегодня, 19:47

Министр спорта Татарстана: «Ведем переговоры с клубами о проведении летом турнира с командами стран БРИКС»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что регион хочет организовать летом 2024 года клубный турнир между командами из стран БРИКС.

«Хотим организовать классический футбольный турнир, но я не уверен, что он возможен в рамках самих Игр БРИКС. Возможно, мы сделаем клубный турнир, потому что по опыту прошлых лет командам нужна предсезонная подготовка, интересно встречаться с какими-то хорошими спарринг-соперниками. Сегодня мы в переговорном процессе с клубами, чтобы провести в Казани такой турнир в преддверии старта регулярного чемпионата и пригласить соперников из стран БРИКС. Есть «Рубин», есть московские команды, «Краснодар», «Ростов», — приводит слова Леонова «РБ Спорт».

Игры БРИКС пройдут в Казани с 11 по 23 июня 2023 года.

Источник: РБ Спорт
Футбол
2
«У своих ворот»: новости и материалы о российском футболе, турнирные таблицы, расписание и результаты матчей РПЛ и других лиг
Читайте также
Ига Свентек повторила достижение Серены Уильямс спустя 10 лет
Валиева становится светской львицей. Сможет ли она остаться спортсменкой?
Жена посадившего самолет в поле под Новосибирском пилота обратилась к Путину
Стали известны подробности обнаружения трупа экс-депутата Украины Кивы
Посадившим самолет в поле пилотам «Уральских авиалиний» предложили уволиться
В ГУР минобороны Украины подтвердили убийство Кивы
Популярное видео
Вячеслав Колосков: "Безальтернативные выборы - общепринятая практика, ничего страшного"
Федун, Колобков, Прядкин. Первые секунды после избрания. Кто поздравил Дюкова?
Юный игрок "Чертанова" - о голе рабоной: "Ни на кого не равнялся. Давно хотел так забить"
Борзаковский круче Болта
Решение Мутко. Реакция Сергея Анохина
Решение Мутко. Реакция Игоря Ефремова
Решение Мутко. Реакция Рохуса Шоха
Александр Львов. "От "Спартака" до сборной"
Кто заказал шампанское Кокорину и Мамаеву?
Широков стал любителем
Стадиону "Динамо" присвоено имя Льва Яшина
Сергей Прядкин - после исполкома РФС
Керимов покидает конференцию РФС
Автопарк членов исполкома РФС
Леонид Слуцкий - почетный гость детского турнира
Толстых отправлен в отставку
Губерниев vs Малафеев: мнения сторон
Возглавил футбол
Евсеев прощается с футболом
Золотая мантия 2011, обзоры
Руководители РФС и ветераны футбола возложили венки к обелиску Победы
2-й этап Кубка равных возможностей "Мы вместе!"
Открытие мемориальной доски Игорю Нетто
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Кубок легенд-2024 пройдет в Москве в феврале 2024 года