Всероссийский день футбола с 2025 года будет отмечаться в последнюю субботу мая

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что организация в ближайшее время подготовит документы для внесения с 2025 года Всероссийского дня футбола в производственный календарь.

«Футбол исторически был и остается самым популярным и массовым видом спорта нашей страны. Около 5 миллионов жителей России всех возрастов играют в футбол как на профессиональном, так и на любительском уровне. Миллионы болельщиков следят за футбольными событиями в телеэфирах, около 200 тысяч россиян вовлечены в футбол как работники огромной индустрии...

В этом году РФС совместно с Министерством спорта РФ и региональными органами власти проведет праздник 1 июня, а также подготовит все необходимые документы, для того чтобы уже начиная с 2025 года Всероссийский день футбола появился в производственном календаре, утверждаемом Министерством труда и социальной защиты РФ. Оптимальной датой для его проведения с учетом климатических особенностей нашей страны видится последняя суббота мая», — приводит слова Митрофанова официальный сайт РФС.

В 2024 году масштабные мероприятия пройдут 1 и 2 июня в 83 регионах России. Главный праздник состоится в Москве в «Лужниках» накануне суперфинала FONBET Кубка России.