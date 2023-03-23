0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
«У своих ворот»

Сегодня, 00:25

«Не было живого места». Журналист Винокуров рассказал, как великого футболиста Стрельцова избили в тюрьме

Юрий Голышак
Обозреватель
Эдуард Стрельцов.
Фото Виктор Евстигнеев
Telegram Дзен

Известный советский журналист Валерий Винокуров в интервью «СЭ» рассказал о жизни футболиста Эдуарда Стрельцова в тюремных лагерях. Спортсмен отсидел 5 лет после признания виновным в изнасиловании.

— Значит, в лагере у Стрельцова была сносная жизнь?

— Просто замечательная — на протяжении какого-то времени! Легкий режим. Сколько хочешь — тренируйся. Начальник обещал Андрею Петровичу, что через какое-то время напишет что-то про «хорошее поведение»: «Может, вообще отпустят...» Но!

— Здесь тоже «но»?

— В один момент все сломалось.

— Что произошло?

— Этот начальник разрешил для Эдика любые посещения. Пусть, мол, семья приезжает. Мать туда и зачастила!

— Так это здорово.

— А мать... Как бы это сказать... Она была простая такая тетка. Может, и неплохая. Но довольно хвастливая и болтливая. Мне не нравилась изначально. Вот бывает — не нравится человек и все!

— Была причина?

— Болтает что-то, хвастается: «Да мы купим это, купим то...» Вот так всегда. Эдик обычно говорил: «Ну мам, дай нам посидеть, поговорить». Словом, неприятно было. Каждый раз, приезжая в Москву после посещения сына, хвасталась направо и налево!

— Ну и что такого?

— «Да Эдик там живет как король, у него все есть, спецпитание...» Еще наверняка и привирала. «Когда хочет — тренируется, начальника посылает». Вот так болтала и болтала. Ну и доболталась.

— Что стряслось?

— Дошло до ЦК. Распоряжение — срочно перевести на строгий режим!

— Какой кошмар.

— Стрельцова переводят на строгий. А там — уголовники!

— Не поладил?

— Там главный — пахан. А Эдик знать не знал этих законов. Вообще — чтоб Стрельцов кому-то подчинялся? Детали я не очень помню, но случилось следующее: эти уголовники надели на него бочку и избили. Да так избили, что просто живого места не было. В каком-то смысле эта бочка спасла — но так или иначе...

— Настолько пострадал?

— Ходить почти не мог, долго лечился. Прежний-то начальник его сразу же отправил бы в госпиталь, а этот — ни фига! Строгий режим!

— За что Стрельцова били-то?

— Просто так. Ходит такой независимый — а здесь пахан! Типа «проучить надо» — вот за что. Ну, уголовники! С ними права будешь качать, что ли? А Эдик пребывал в полной растерянности от происходящего...

Валерий Винокуров и&nbsp;Эдуард Стрельцов. «Стрельцова посадили из-за совсем другой женщины. Дочки замминистра». Новый поворот в деле великого футболиста
dsadadad
Эдуард Стрельцов
0
«У своих ворот»: новости и материалы о российском футболе, турнирные таблицы, расписание и результаты матчей РПЛ и других лиг
Читайте также
Сборную России в 4 утра разбудили допинг-офицеры. Так можно?
Овечкин побил рекорд Гретцки по количеству сезонов с 40 голами
Херш подтвердил «Известиям» подлинность публикации о роли Шольца в диверсиях на СП
ВС России уничтожили в районе Одессы два ангара с оружием и техникой ВСУ
Банк России возобновил публикацию данных по международным резервам
Власти сообщили о разрушении объекта инфраструктуры в Житомирской области
Популярное видео
Вячеслав Колосков: "Безальтернативные выборы - общепринятая практика, ничего страшного"
Федун, Колобков, Прядкин. Первые секунды после избрания. Кто поздравил Дюкова?
Юный игрок "Чертанова" - о голе рабоной: "Ни на кого не равнялся. Давно хотел так забить"
Борзаковский круче Болта
Решение Мутко. Реакция Сергея Анохина
Решение Мутко. Реакция Игоря Ефремова
Решение Мутко. Реакция Рохуса Шоха
Александр Львов. "От "Спартака" до сборной"
Кто заказал шампанское Кокорину и Мамаеву?
Широков стал любителем
Стадиону "Динамо" присвоено имя Льва Яшина
Сергей Прядкин - после исполкома РФС
Керимов покидает конференцию РФС
Автопарк членов исполкома РФС
Леонид Слуцкий - почетный гость детского турнира
Толстых отправлен в отставку
Губерниев vs Малафеев: мнения сторон
Возглавил футбол
Евсеев прощается с футболом
Золотая мантия 2011, обзоры
Руководители РФС и ветераны футбола возложили венки к обелиску Победы
2-й этап Кубка равных возможностей "Мы вместе!"
Открытие мемориальной доски Игорю Нетто
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Собака прервала футбольный матч в Дагестане

«Угловой, помолчи». Журналист Винокуров — о забавном прозвище Лобановского