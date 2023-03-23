«Не было живого места». Журналист Винокуров рассказал, как великого футболиста Стрельцова избили в тюрьме

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Известный советский журналист Валерий Винокуров в интервью «СЭ» рассказал о жизни футболиста Эдуарда Стрельцова в тюремных лагерях. Спортсмен отсидел 5 лет после признания виновным в изнасиловании.
— Значит, в лагере у Стрельцова была сносная жизнь?
— Просто замечательная — на протяжении какого-то времени! Легкий режим. Сколько хочешь — тренируйся. Начальник обещал Андрею Петровичу, что через какое-то время напишет что-то про «хорошее поведение»: «Может, вообще отпустят...» Но!
— Здесь тоже «но»?
— В один момент все сломалось.
— Что произошло?
— Этот начальник разрешил для Эдика любые посещения. Пусть, мол, семья приезжает. Мать туда и зачастила!
— Так это здорово.
— А мать... Как бы это сказать... Она была простая такая тетка. Может, и неплохая. Но довольно хвастливая и болтливая. Мне не нравилась изначально. Вот бывает — не нравится человек и все!
— Была причина?
— Болтает что-то, хвастается: «Да мы купим это, купим то...» Вот так всегда. Эдик обычно говорил: «Ну мам, дай нам посидеть, поговорить». Словом, неприятно было. Каждый раз, приезжая в Москву после посещения сына, хвасталась направо и налево!
— Ну и что такого?
— «Да Эдик там живет как король, у него все есть, спецпитание...» Еще наверняка и привирала. «Когда хочет — тренируется, начальника посылает». Вот так болтала и болтала. Ну и доболталась.
— Что стряслось?
— Дошло до ЦК. Распоряжение — срочно перевести на строгий режим!
— Какой кошмар.
— Стрельцова переводят на строгий. А там — уголовники!
— Не поладил?
— Там главный — пахан. А Эдик знать не знал этих законов. Вообще — чтоб Стрельцов кому-то подчинялся? Детали я не очень помню, но случилось следующее: эти уголовники надели на него бочку и избили. Да так избили, что просто живого места не было. В каком-то смысле эта бочка спасла — но так или иначе...
— Настолько пострадал?
— Ходить почти не мог, долго лечился. Прежний-то начальник его сразу же отправил бы в госпиталь, а этот — ни фига! Строгий режим!
— За что Стрельцова били-то?
— Просто так. Ходит такой независимый — а здесь пахан! Типа «проучить надо» — вот за что. Ну, уголовники! С ними права будешь качать, что ли? А Эдик пребывал в полной растерянности от происходящего...