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«У своих ворот»

Сегодня, 16:30

Экс-игрока «Рубина» обвинили в организации казино в составе ОПГ. Его приговорили к полутора годам колонии

Экс-игрока «Рубина» приговорили к полутора годам колонии за организацию казино в составе ОПГ
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Руслан Мухаметшин.
Фото Виталий Тимкив
Руслан Мухаметшин.
Фото Александр Волгин
Руслан Мухаметшин.
Фото Александр Волгин
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Когда-то Руслан Мухаметшин был лучшим бомбардиром РПЛ среди россиян.

Руслан Мухаметшин — бывший игрок «Рубина» и «Мордовии» — приговорен к полутора годам колонии общего режима. Его обвиняют в организации подпольных казино в составе организованной преступной группы.

За что посадили Мухаметшина?

В понедельник, 10 октября, в зале Ленинского районного суда Саранска был оглашен приговор Мухаметшину — полтора года колонии. Как выяснил Следственный комитет по Мордовии, с ноября 2017 года по 2020 год Мухаметшин и его подельники, объединившись в организованную преступную группу, незаконно проводили в Саранске и в Ковылкине азартные игры в специально арендованных нежилых помещениях.

 
Руслан МУХАМЕТШИН. Фото Александра ФЕДОРОВА, &quot;СЭ&quot;. Руслан Мухаметшин — лучший в первом дивизионе

Также наказание получил шурин Мухаметшина — 31-летний Денис Романов, который приговорен к 5,5 года. 32-летний житель поселка Комсомольский Чамзинского района Антон Кузенков, сын экс-замдиректора футбольного клуба «Мордовия», получил 1,5 года условно с испытательным периодом в два года. А 35-летний ранее судимый житель Саранска Сергей Рожков приговорен к 10 месяцам исправительных работ с удержанием из зарплаты 10 процентов в доход государства.

Как сказано в материалах уголовного дела, в казино, которые выглядели как легальные букмекерские конторы, проводили «сделки по возмездному получению услуги облачного майнинга и возмездному отчуждению имущественных прав на единицы криптовалюты с визуализацией данного процесса в виде электронных азартных игр».

Подписи Мухаметшина стоят в договорах об аренде помещений, в которых располагались нелегальные казино. Как установило следствие, экс-футболист и его подельники в период незаконной деятельности казино успели извлечь прибыли на 1,5 миллиона рублей.

Руслан Мухаметшин. Фото Александр Волгин
Руслан Мухаметшин.
Александр Волгин

Что рассказывал Мухаметшин об этом деле?

Судебный процесс продолжался с марта 2021 года, и Руслан Мухаметшин во время следствия находился в родной Казани под подпиской о невыезде.

В феврале этого года Мухаметшин в интервью рассказывал, что лишь давал деньги в долг для организации бизнеса, который считал легальным.

«Я дал денег в долг на становление чистого лицензированного бизнеса. И продолжил дальше заниматься своим любимым делом — футболом. Однако обстоятельства сложились так, что пришлось вникнуть. Внимательно ознакомился с материалами дела и сутью работы букмекерских контор. И убедился, что имелась лицензия и платились налоги.

 
Стоят слева направо: Михаил Якушин, Василий Данилов, Валерий Воронин, Александр Ленев, Федор Медведь, Валентин Афонин, Анатолий Бышовец, Лев Яшин. «В тюрьме за малолеток заступался. Над ними часто издеваются, бьют, опускают». За что отсидел защитник «Зенита»

Насколько я понимаю, с незаконной деятельности налоги у нас в стране не платятся. Более того, в экспертизе оборудования сказано, что посторонние носители не обнаружены. А все программное обеспечение было от лицензиата. Конечно, мне трудно рассуждать о чем-то, чего нет в деле, так как в самих конторах я не был ни разу», — приводит слова Мухаметшина «БИЗНЕС Online».

До суда Мухаметшин работал в «Мордовии» тренером и учился на лицензию А, но ушел из клуба — в 2020 году его контракт истек. До этого тренер жаловался, что в клубе не платят зарплату по несколько месяцев, и не хотел работать в таких условиях.

А в Казани Руслан работал с любительской командой «Эверест» и в прошлом году вместе с ней выиграл Кубок Татарстана. Теперь команда осталась без главного тренера.

Руслан Мухаметшин. Фото Александр Волгин
Руслан Мухаметшин.
Александр Волгин

Мухаметшин играл в баскетбол и до 24 лет не занимался футболом. В сезоне-2012/13 в РПЛ никто из россиян не забил больше него

Руслан Мухаметшин в сезоне-2012/13 забил в премьер-лиге за «Мордовию» 11 голов — среди россиян это был лучший показатель. 30-летний нападающий поиграл почти во всех профессиональных лигах и затем все-таки добрался даже до главной команды «Рубина» — уже после «Мордовии».

Хотя до 24 лет вообще не планировал футбольную карьеру. Мухаметшин на детско-юношеском уровне в Казани играл в баскетбол и выступал за вторую команду УНИКСа, вызывался в молодежную сборную. Получил звание мастера спорта.

 
14 июня. Саранск. &quot;Мордовия&quot; &ndash; &quot;Балтика&quot; - 3:1. С мячом автор третьего гола в ворота &quot;Балтики&quot; Руслан МУХАМЕТШИН. Фото ФК &quot;Мордовия&quot; Руслан Мухаметшин: «Если бы не брат, играл бы в баскетбол»

А футбол долгое время оставался лишь хобби — он играл за команду КГУ и любительскую команду «Электрон», а также в мини-футбол. На одном из любительских матчей Мухаметшина заметил тренер «Рубина-2» Олег Нечаев и пригласил на сборы, после чего и началась карьера Руслана в футболе. Из второй команды «Рубина» после истечения контракта он перешел в «Мордовию», где стал легендой: забил 93 мяча в 195 матчах. В том числе в сезоне-2011/12 в ФНЛ, где забил 31 гол в 50 матчах и вывел клуб из Саранска в премьер-лигу.

Летом 2013 года Руслан перешел в «Рубин», который тогда тренировал Курбан Бердыев. Мухаметшин даже успел дебютировать в Лиге Европы, где провел пять матчей, в том числе против «Бетиса» и «Уигана». А в 2014-м вернулся в «Мордовию», уже после того как Бердыева, который пригласил игрока в клуб, уволили из «Рубина». Из «Мордовии» нападающий позже переходил в тульский «Арсенал» и казахский «Тараз», а закончил карьеру в 2019-м в Саранске.

В последний год Мухаметшин учился на тренерскую лицензию и рассчитывал, что в будущем получит категорию Pro, чтобы продолжить тренерскую карьеру на уровне РПЛ и первой лиги. Вероятно, экс-футболист не предполагал, что получит реальный срок за дело о подпольных казино. Но сегодня Мухаметшин был взят под стражу сразу после оглашения вердикта.

Руслан Мухаметшин
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