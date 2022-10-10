Экс-игрока «Рубина» обвинили в организации казино в составе ОПГ. Его приговорили к полутора годам колонии

Когда-то Руслан Мухаметшин был лучшим бомбардиром РПЛ среди россиян.

Руслан Мухаметшин — бывший игрок «Рубина» и «Мордовии» — приговорен к полутора годам колонии общего режима. Его обвиняют в организации подпольных казино в составе организованной преступной группы.

За что посадили Мухаметшина?

В понедельник, 10 октября, в зале Ленинского районного суда Саранска был оглашен приговор Мухаметшину — полтора года колонии. Как выяснил Следственный комитет по Мордовии, с ноября 2017 года по 2020 год Мухаметшин и его подельники, объединившись в организованную преступную группу, незаконно проводили в Саранске и в Ковылкине азартные игры в специально арендованных нежилых помещениях.

Также наказание получил шурин Мухаметшина — 31-летний Денис Романов, который приговорен к 5,5 года. 32-летний житель поселка Комсомольский Чамзинского района Антон Кузенков, сын экс-замдиректора футбольного клуба «Мордовия», получил 1,5 года условно с испытательным периодом в два года. А 35-летний ранее судимый житель Саранска Сергей Рожков приговорен к 10 месяцам исправительных работ с удержанием из зарплаты 10 процентов в доход государства.

Как сказано в материалах уголовного дела, в казино, которые выглядели как легальные букмекерские конторы, проводили «сделки по возмездному получению услуги облачного майнинга и возмездному отчуждению имущественных прав на единицы криптовалюты с визуализацией данного процесса в виде электронных азартных игр».

Подписи Мухаметшина стоят в договорах об аренде помещений, в которых располагались нелегальные казино. Как установило следствие, экс-футболист и его подельники в период незаконной деятельности казино успели извлечь прибыли на 1,5 миллиона рублей.

Руслан Мухаметшин. Александр Волгин

Что рассказывал Мухаметшин об этом деле?

Судебный процесс продолжался с марта 2021 года, и Руслан Мухаметшин во время следствия находился в родной Казани под подпиской о невыезде.

В феврале этого года Мухаметшин в интервью рассказывал, что лишь давал деньги в долг для организации бизнеса, который считал легальным.

«Я дал денег в долг на становление чистого лицензированного бизнеса. И продолжил дальше заниматься своим любимым делом — футболом. Однако обстоятельства сложились так, что пришлось вникнуть. Внимательно ознакомился с материалами дела и сутью работы букмекерских контор. И убедился, что имелась лицензия и платились налоги.

Насколько я понимаю, с незаконной деятельности налоги у нас в стране не платятся. Более того, в экспертизе оборудования сказано, что посторонние носители не обнаружены. А все программное обеспечение было от лицензиата. Конечно, мне трудно рассуждать о чем-то, чего нет в деле, так как в самих конторах я не был ни разу», — приводит слова Мухаметшина «БИЗНЕС Online».

До суда Мухаметшин работал в «Мордовии» тренером и учился на лицензию А, но ушел из клуба — в 2020 году его контракт истек. До этого тренер жаловался, что в клубе не платят зарплату по несколько месяцев, и не хотел работать в таких условиях.

А в Казани Руслан работал с любительской командой «Эверест» и в прошлом году вместе с ней выиграл Кубок Татарстана. Теперь команда осталась без главного тренера.

Руслан Мухаметшин. Александр Волгин

Мухаметшин играл в баскетбол и до 24 лет не занимался футболом. В сезоне-2012/13 в РПЛ никто из россиян не забил больше него

Руслан Мухаметшин в сезоне-2012/13 забил в премьер-лиге за «Мордовию» 11 голов — среди россиян это был лучший показатель. 30-летний нападающий поиграл почти во всех профессиональных лигах и затем все-таки добрался даже до главной команды «Рубина» — уже после «Мордовии».

Хотя до 24 лет вообще не планировал футбольную карьеру. Мухаметшин на детско-юношеском уровне в Казани играл в баскетбол и выступал за вторую команду УНИКСа, вызывался в молодежную сборную. Получил звание мастера спорта.

А футбол долгое время оставался лишь хобби — он играл за команду КГУ и любительскую команду «Электрон», а также в мини-футбол. На одном из любительских матчей Мухаметшина заметил тренер «Рубина-2» Олег Нечаев и пригласил на сборы, после чего и началась карьера Руслана в футболе. Из второй команды «Рубина» после истечения контракта он перешел в «Мордовию», где стал легендой: забил 93 мяча в 195 матчах. В том числе в сезоне-2011/12 в ФНЛ, где забил 31 гол в 50 матчах и вывел клуб из Саранска в премьер-лигу.

Летом 2013 года Руслан перешел в «Рубин», который тогда тренировал Курбан Бердыев. Мухаметшин даже успел дебютировать в Лиге Европы, где провел пять матчей, в том числе против «Бетиса» и «Уигана». А в 2014-м вернулся в «Мордовию», уже после того как Бердыева, который пригласил игрока в клуб, уволили из «Рубина». Из «Мордовии» нападающий позже переходил в тульский «Арсенал» и казахский «Тараз», а закончил карьеру в 2019-м в Саранске.