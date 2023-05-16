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«У своих ворот»

16 мая, 10:30

«Один сцепился с Дель Пьеро, другой чуть не снял с Давидса скальп». Как на Дону сражались с «Ювентусом»

Отдел футбола «СЭ»
Эдгар Давидс в матче «Ростсельмаш» — «Ювентус» и тренер Сергей Андреев
Эдгар Давидс в матче «Ростсельмаш» — «Ювентус».
Фото «СЭ»
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Сегодня Сергею Андрееву исполняется 67.

Он — единственный, кому удалось забить более сотни мячей и в высшей, и в первой лиге союзного чемпионата. Дважды — в 1980-м и в 1984-м — становился лучшим бомбардиром чемпионата СССР. Именно гол Андреева в финале Кубка-1981 принес трофей ростовскому СКА, который сенсационно обыграл «Спартак». А еще были победный гол сборной Бразилии на «Маракане», бронза Олимпиады-1980, чемпионат мира-1982...

Он и тренером стал таким же — никогда его команды не отсиживались в обороне. Кредо Андреева — атака и только атака! Например, в 1996-м его «Ростсельмаш» наколотил в чемпионате 58 мячей. Да чемпионы порой меньше забивают!

А в 1998-м «Ростсельмаш» финишировал шестым, впервые пробился в еврокубки и привез на берега Дона «Ювентус» — в рамках полуфинала Кубка Интертото. Чуда не произошло, итальянцы дважды оказались сильнее (4:0 на выезде и 5:1 дома). Об этих матчах и тому, что им предшествовало, Андреев в свое время рассказал в «Разговоре по пятницам».

Тренер Сергей Андреев
Сергей Андреев.
Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

— Собственные игроки вас удивляли?

— Бывало. «Ростсельмаш» в Москве играет с «Динамо». Вроде ни в чем не уступаем, а счет 0:2. В запасе еще полчаса. Внезапно наш либеро Саша Бондарь орет: «Да в рот килограмм картофеля! Какая разница — 0:2 или 0:5? Братцы, все вперед!» Я вылетаю к бровке: «Ах ты, рожа козлиная! А ну сюда! Тебе, может, и без разницы, с каким счетом проигрывать. Но за 0:5 подвесят меня, а не тебя». Как думаете, сыграли?

— Как?

— 2:2. Забили Коваленко и Маслов с пенальти. Я-то видел, что игра равная и нестись сломя голову в атаку не нужно... Знаю, прозвучит нескромно, но однажды я сделал гениальную замену.

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— Это где?

— В Кубке Интертото с хорватским «Вартексом». Победителю пары доставался «Ювентус». К тому моменту мы уже два месяца играли в адском режиме. А у меня в обойме — 12-13 футболистов. Восстанавливаться не успевали. Когда врач брал у них анализ крови, она была как кисель. Поэтому в Хорватии дал ребятам передышку. Из-за этого поругался с директором клуба Мазневым. Тот шумел: «Вези основной состав! Я приказываю!» — «Нет!» Разговор был очень жестким, однако я не уступил. Выставляю молодняк. «Вартекс» постоянно атакует, все штанги обстучал, но мы держимся — 1:1.

89-я минута. Вижу, мои бойцы наелись, надо кого-то свежего выпустить. А на лавке два мальчика — Ландырев да Малыгин. Кого из них? Говорю: «Лан-ды... Нет, Малыгин! Раздевайся и туда». От неожиданности он переспросил: «Куда?» — «На поле, ё!» Выбегает, мы получаем право на штрафной. До ворот метров 40. Степушкин решается на удар. Кипер неуклюже отбивает мяч, который отскакивает к Малыгину. Под острым углом он бьет и попадает точно в зазор между ногой вратаря и штангой. Дебют в основе — и сразу гол! Важнейший! Парень на радостях рванул так, что его потом пять минут по стадиону ловили. Дома «Вартексу» проиграли 0:1, — выходит, именно Малыгин подарил Ростову «Ювентус».

Джанлука Дзамбротта, Антонио Конте, Юрий Матвеев и Владимир Мацигура в матче «Ростсельмаш» — «Ювентус»
Джанлука Дзамбротта, Антонио Конте, Юрий Матвеев и Владимир Мацигура.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Правда, что итальянцы прилетели со своими продуктами?

— Да, еды было столько, словно они к нам на месяц приехали. Увозить обратно все это добро не стали — и кое-кто в Ростове долго еще харчевался за счет «Ювентуса». Между прочим, ответный матч получился скандальным. Владик Прудиус сцепился с Дель Пьеро, а Юра Боровской чуть не снял с Давидса скальп.

— ???

— Давидса-то обидели случайно. Перехватил мяч, за ним погнался Боровской по прозвищу Нос. Голландец сделал финт, его косичка качнулась в сторону. И тут Юра, размахивая длиннющими руками, вцепился в нее всей пятерней. Не нарочно. Но пальцы вплелись в эти дреды и застряли, будто грабли. Бедный Нос пытался их вырвать — и голова Давидса дернулась так, что мне, ей-богу, страшно стало. А вот за что на кумира Италии взъелся Прудиус, для меня загадка. Это была первая игра Дель Пьеро за девять месяцев — после разрыва крестообразных связок.

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— Что натворил Прудиус?

— То грудью его толкнет, то по ногам окучит. Поначалу итальянец смотрел с изумлением: это что за чучело за ним охотится? На второй раз за Дель Пьеро вступился капитан «Ювентус» Чиро Феррара — подошел и оттаскал Прудиуса за ухо, как пацана. Подзываю Владика: «Что с тобой? Дель Пьеро после тяжелейшей травмы, у нас никаких шансов — ты что хамишь?» — «Василич, я разберусь». Проходит несколько минут — на бровке с хрустом подкатывается под Дель Пьеро. Я думал, тот с футболом закончил. На Прудиуса тем временем с кулаками летит весь «Юве». От греха подальше его меняю — так Прудиус разобиделся, кинул футболку перед лавочкой, ушел в раздевалку. По сей день не может простить мне ту замену.

— Прудиус вообще большой оригинал.

— Точно. Забьет, например, и перед центральной ложей, где сидит губернатор, танцует гопака. Ростовские болельщики за такие трюки его обожали. Мне кричали: «Не трогай Прудиуса! Наш любимец!» Хотя с режимом у «любимца» были проблемы. На левом берегу Дона Прудиус столько денег оставил, что на них четыре ресторана выстроили!

Сергей Андреев
Футбол
ФК Ювентус
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