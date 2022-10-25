Украина требует исключить Россию из ФИФА и УЕФА. Что за этим стоит

Глава УАФ недоволен интеграцией в наш футбол новых территорий РФ.

Во вторник глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко заявил, что организация будет требовать исключения РФС из УЕФА и ФИФА из-за возможной интеграции клубов новых территорий РФ в чемпионаты России по футболу, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на соцсети функционера.

«УАФ направляет немедленное обращение в ФИФА и УЕФА с требованием применить самые строгие санкции в отношении Российского футбольного союза. Мы будем требовать исключения России из УЕФА и ФИФА за грубое нарушение уставов этих организаций», — написал Павелко.

Что случилось?

Почему украинский деятель проснулся? Дело в том, что в понедельник появилось сообщение: Кабмин РФ и РФС договорились об интеграции новых территорий в чемпионаты России по футболу, об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время доклада президенту Владимиру Путину.

«С Российским футбольным союзом договорились, что интегрируем новые территории в наши регулярные чемпионаты по футболу», — цитирует Чернышенко РИА «Новости Спорт».

Напомним, что 30 сентября в состав России были приняты ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Это стало результатом волеизъявления населения этих регионов, выраженного на референдумах.

Тему поддержал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Принято решение о том, что футбольные команды Севастополя и Крыма смогут участвовать в профессиональных спортивных соревнованиях, проводимых ФНЛ, начиная с сезона-2023/24. Кроме того, начиная с 2023 года наши детско-юношеские команды смогут участвовать во всероссийских соревнованиях. Футболисты Севастополя и всего полуострова ждали этого решения больше восьми лет! Напомню, что в 2015 году ФИФА и УЕФА ввели запрет на участие крымских клубов в российских соревнованиях», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

А вот комментарий для «СЭ» председателя комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева.

«Будут ли санкции из-за этого решения? А какие еще могут последовать санкции? Нас и так никуда не допускают. Понимаю, что есть разные мнения. Кто-то говорит, что нас скоро допустят, а новые территории могут стать причиной нашего недопуска. Но вот когда такой вопрос встанет, тогда будем его обсуждать. На сегодняшний день территории являются неотъемлемой частью РФ. Все наши граждане имеют право на участие в чемпионатах России. Повлияет ли это решение на наше возвращение на международную арену? Этот вопрос я бы переадресовал коллегам из РФС. Мы же не знаем, какие были условия переговоров. РФС, как ФИФА и УЕФА, должен отстаивать интересы каждого человека, который любит футбол. Иностранные коллеги должны отнестись к этому с пониманием либо предложить какой-то вариант. Лично я никаких других не слышал», — сказал Свищев.

В РФС отреагировали дипломатично. «Развитие футбола на всей территории нашей страны было и остается приоритетом Российского футбольного союза. Эту работу РФС проводит совместно с правительством Российской Федерации и другими органами исполнительной власти», — приводит «РБ Спорт» слова службы коммуникации организации.

Дмитрий Свищев. Фото Global Look Press

Есть ли риски для нашего футбола?

До этого на повестке дня был вопрос с Крымом. Решением УЕФА клубы полуострова выступают в чемпионате региона. Европейский футбольный союз сохраняет запрет на участие крымских команд в турнирах под эгидой РФС. При этом 29 сентября ФНЛ создала рабочую группу по вопросу интеграции клубов из Крыма и Севастополя в чемпионат России. Теперь добавляется тема еще четырех регионов.

На заявление Павелко в Госдуме отреагировали эмоционально.

«Зачем давить на УЕФА и ФИФА, чтобы нас исключить. Кто они такие, чтобы это просить? Это неприемлемое высказывание. Почему клубы и сборная должны страдать и не участвовать в международных соревнованиях. Все это дешевое давление и манипуляция», — заявил «СЭ» Свищев.

А вот экспертное мнение футбольного тяжеловеса Вячеслава Колоскова, который много лет входил в исполкомы ФИФА и УЕФА.

«Во-первых, надо исходить из того, что речь пока шла о Крыме и Севастополе. В четырех регионах, которые недавно вошли в состав Российской Федерации, объявлено военное положение, и ни о каких мероприятиях там сейчас речи быть не может. Если говорить о Крыме и Севастополе, то надо исходить из того, что они являются субъектами РФ. По Конституции все субъекты имеют равные права. В том числе и право принимать участие во всех соревнованиях. На сегодняшний день, в соответствии с нашей Конституцией и законом о главенстве российского законодательства перед международным, РФС имеет право и необходимость в том, чтобы интегрировать федерации футбола Крыма и Севастополя в состав РФС. Другое дело, что Павелко обратился или обратится в ФИФА и УЕФА. Конечно, есть опасение, что они откроют досье для освещения ситуации. Но к чему это приведет? Насколько будут сильны наши аргументы, доводы украинской стороны, если дойдет до конкретного рассмотрения. Надо иметь в виду, что исключить из международной Федерации могут только на конгрессе, если за это проголосует две трети его участников, что маловероятно», — сказал «СЭ» почетный президент РФС.