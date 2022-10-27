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«У своих ворот»

Сегодня, 10:00

«Не надо ждать, когда Запад нас примет. Нужно, чтобы Россию об этом попросили!» Яркое интервью гендиректора «Севастополя»

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Валерий Чалый.
Фото Александр Волгин
Владимир Сычевой.
Фото ФК «Оренбург»
Леонид Слуцкий.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Откровеннейшие ответы Валерия Чалого на острые вопросы «СЭ».

Генеральный директор «Севастополя» и экс-тренер «Рубина» был одним из тех, кто в последние годы настаивал на включении клубов из Крыма в российские соревнования. Мы поговорили с менеджером об интеграции, состоянии футбола в регионе и отношениях с УЕФА и ФИФА.

«УЕФА давно держит нас на коротком поводке. Не верю ему»

— За эти годы вы часто призывали интегрировать крымские клубы в российские соревнования. Рады последним новостям?

— Мы долго такого ждали, для нас это очень знаковый день. Для Севастополя и Крыма — настоящий праздник. Рад, что наши клубы станут профессиональными, дети будут участвовать в официальных турнирах, а региональные федерации станут полноправными членами РФС. Это знаковый момент для нас. И важно, что губернатор Михаил Владимирович Развожаев первым из руководителей такого ранга дал нам надежду и выразил поддержку.

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— Как комиссия от ФНЛ оценила уровень футбола в Крыму, готовность клубов?

— Комиссии как таковой у нас в клубе не было. Думаю, это решится в ближайшее время. Работа велась и ведется. Состоялись встречи с главой лиги Наилем Измайловым, там обсуждали эти вопросы. Перечень критериев для лицензирования известен. Я их изучил — практически по всем показателям мы готовы. Думаю, после заявления нашего губернатора вопрос с финансированием тоже решится.

Комиссия хотела изучить эту составляющую, мне об этом лично говорил Измайлов. Имелось желание посмотреть финансирование за прошлый год: какие источники, какие выплаты.

По инфраструктуре: наш стадион получит сертификат РФС — даже в этом не сомневаюсь, получим очень высокую категорию. В этом отношении полный порядок. У нас есть база, отличное футбольное поле, раздевалки, медицинский кабинет, помещение для теории. Все на высоком уровне.

Кадрово тоже все в порядке, сайт великолепный. Есть только нюансы, которые касаются сертификации по линии РФС. Но это рабочий момент.

Врач у нас сертифицированный — работал в «Днепре» с Хуанде Рамосом, тренер обладает лицензией А, помощник — лицензией Б. Мы готовы, просто ждем. После решения процесс перейдет в правовое русло и начнется более тесное сотрудничество с ФНЛ.

— Какие клубы из Крыма готовы сейчас играть в ФНЛ?

— Могу сказать только за свою команду — она готова.

— Вы буквально неделю назад говорили, что разочарованы совещанием о вхождении в ФНЛ, не было конкретики. А теперь что поменялось?

— Это я говорил о мероприятии в Крымском футбольном союзе, оно состоялось после заседания в Москве. И на совещании в КФС первым вопросом было участие клубов в ФНЛ. И я остался разочарованным, потому что на тот момент никаких официальных бумаг по теме вхождения нам не представили. Говорить можно о чем угодно, но, когда есть документы, это уже правовое поле.

Александр Дюков. Когда крымские клубы войдут в состав ФНЛ? Могут ли РФС исключить из ФИФА? Получат ли футболисты отсрочки? Отвечает Александр Дюков

— Глава УАФ Павелко призвал ФИФА и УЕФА исключить Россию из-за процесса интеграции в ее футбол Крыма. Что думаете об этих высказываниях?

— А вы слышали хоть одно логичное, адекватное заявление украинской стороны? Я — нет. Сейчас от УЕФА и ФИФА можно ждать чего угодно. Они нас давно отстранили и держат на коротком поводке. Знаете, как перед осликом морковку на веревочке несут — тут то же самое. Не верю я им. Верю в наше государство и развитие нашей страны, ее футбола.

— Премьер-лига КФС была создана под эгидой УЕФА. Была от него какая-то существенная помощь за эти годы?

— В 2014-м, когда Крым и Севастополь вернулись в свое родное государство и граждане получили российские паспорта, наши три клуба зашли в ПФЛ — «Севастополь», «Таврия» и «Жемчужина» из Ялты.

Начали чемпионат, провели несколько матчей, и затем Украина отправила письмо в УЕФА с требованием снять команды. И наши клубы исключили из соревнований, иначе дисквалифицировали бы российские сборные и клубы из международных турниров. Что и произошло в этом году.

А в дальнейшем УЕФА впервые в мире сделал особую футбольную зону, назвав ее Премьер-лигой Крымского футбольного союза. И если это под эгидой УЕФА, то организация должна была финансировать данный турнир, помогать клубам: чтобы могли участвовать, чтобы шло развитие футбола в регионе. Но этого не произошло.

Я вернулся домой в 2016-м после работы в «Рубине», и в 2017-м меня назначили генеральным директором «Севастополя». За эти пять лет не слышал ничего от УЕФА по этому вопросу, не видел его представителей в регионе. Никаких решений для помощи футболу Крыма от них не было. Хороша организация, которая сделала турнир под своей эгидой, но бросила команды. Как это понимать?

Поэтому решение о вхождении клубов Крыма и Севастополя в ФНЛ считаю правильным. Сейчас после 24 февраля и всех заявлений со стороны Гейропы — по-другому назвать ее не могу — иного выхода не вижу.

— Даже так?

— А зачем на нее смотреть? Надо заниматься развитием российского футбола. Посмотрите, сколько в РПЛ появилось молодых российских игроков. Например, «Крылья Советов» — сколько ребят оттуда забрали в топ-клубы? По интенсивности и качеству игры команда выглядит достойно, футболисты опять же на слуху.

Вопрос только в нас самих — в нашей работе, в детско-юношеском футболе. Вот чем надо заниматься, тогда станем конкурентоспособны. А получается так, что места наших молодых занимают средние исполнители из других стран и средних европейских лиг либо звезды приезжают доигрывать. Зачем нам это?

По нормальному пути пошел «Зенит»: взяли играющих и техничных легионеров. Они дают толчок, поднимают планку и держат ее. Вот Карраскаль и Медина приехали в ЦСКА, выглядели одно время супер, но потом растворились. Есть вопросы к их лидерским качествам. А в Петербурге иностранцы, наоборот, на ведущих ролях и выводят команду на высокий уровень.

Как-то я обсуждал отъезд Хаджикадунича из «Ростова». Помнят вообще такого? С ним дончане на каком месте оказались? А сейчас без него борются за медали — и ничего. Поэтому пусть лучше в чемпионате выступают наши молодые ребята, чем такого рода легионеры.

Владимир Сычевой. Фото ФК «Оренбург»
Владимир Сычевой.
ФК «Оренбург»

«Если бы Сычевого не увезли в РПЛ, в Крыму он не смог бы раскрыться»

— В этом сезоне главным открытием РПЛ стал Сычевой — парень из Симферополя. Хлусевич оказался в РПЛ, пройдя академию «Крымтеплицы».

— А чем отличается Крым от других регионов России? Да ничем. Сычевой играл у нас в КФС — парень выделялся. Если бы его не увезли в РПЛ, он не смог бы раскрыться. Ему уже 26 лет, молодец, что в таком возрасте себя проявил, но это редкость. И на других тоже надо обращать внимание, такие есть. Вообще могу сказать, что у нас все эти годы просто воруют футболистов.

— Что?!

— На сегодня клубы КФС де-юре являются любительскими, и любой профессиональный коллектив может украсть у нас игрока. У нас в прошлом году двоих просто забрали, хотя могли заплатить компенсацию — это помогло бы развиваться. Зимой «Чайка» забрала у нас Александра Смирнова и Евгения Замерца. Украли и Тарасенко — это отличный нападающий, сейчас в «КАМАЗе», до этого выступал за «Олимп-Долгопрудный». Еще Османов играл в «КАМАЗе» — тоже ушел бесплатно. Столько футболистов забирали без компенсации, а это только один наш клуб...

Мы ничего не получили с этого, хотя вкладывали средства, силы, знания, души в игроков. А приехали агенты и забрали бесплатно. В итоге мы работали как альтруисты. Да, рады, что они уехали. Но это неправильно по логике. А за подготовку футболиста не получают никаких выплат даже школы, ведь мы не входим в РФС. Не говоря уже о клубах. Никто ни копейки не получил. Мы даже покрышки дохлые без камеры не получили ни за одного футболиста, уехавшего в профессиональный клуб. Вот так работали. Теперь надеемся, что будем выступать под эгидой РФС, получим профессиональный статус, а это воровство игроков наконец-то прекратится.

— У нас может не стать товарищеских матчей сборной, нельзя исключать, что Россию уберут из международной трансферной системы. Что думаете об этом?

— У меня государственная позиция. Нужно просто победить в СВО, и все у нас будет хорошо.

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— Реален ли, на ваш взгляд, сценарий, при котором Россия после интеграции крымского футбола останется членом ФИФА?

— Если будем сильными как государство, то останемся везде. А если будем слабыми, нас начнут пинать, как футбольный мяч во дворе. Все зависит именно от нас. А мы — сильное государство и не должны идти на поводу у этих ребят из ФИФА и УЕФА, которые работают на глобальное правительство.

А что лучше: плакать, унижаться и думать, что нас кто-то примет? Должно быть уважение к себе и гордость, любовь к Родине, любовь к людям на нашей земле. А не к тому, приедет ли к нам Хаджикадунич или нет. Футболисты, которые могут дать толчок нашему футболу, к нам перейдут — есть пример «Зенита». В Южной Америке есть ребята, которые готовы выступать в России, прогрессировать тут и добиваться побед. Вся Европа следит за нашими клубами. Да, они могут кого-то забрать и не платить, но это уже наш внутренний вопрос — как станем заключать контракты.

А Европа... Кого оттуда брать? Все сильные футболисты — в топ-клубах, а остальные вообще для чего? Чтобы наши сидели на лавке? Надо определиться: а чего мы хотим для нашего государства? Ходить и кланяться этим ребятам или жить правильной жизнью? Скоро начнут чемпионат мира проводить среди лиц третьего пола — трансгендеров! Пусть между собой там играют: родитель один и родитель два — это их уровень.

Конечно, это нравится тем, кто за подобное наследие. Давайте, ребята, живите там. Не хотите? Тогда перестраивайтесь и живете так, как живут все на планете. Даже цветочки имеют пестик и тычинки. А вы будете рассказывать, что цветок — третьего рода? Устраивает? Меня, например, не устраивает. Моих детей и внуков тоже. А тех, кого устраивает, все — туда.

— Вы говорили, что поддерживаете специальную военную операцию, которую РФ проводит на Украине.

— Конечно, поддерживаю. Я за свою страну и за то, что она делает. Поддерживаю своего президента, конечно.

— Как-то вас коснулась эта ситуация? Знакомых, близких?

— Она коснулась всех нас в разной степени. Главное — чтобы все быстрее закончилось и мы жили в мирное время. Но только на условиях, которые выгодны нам. А не тем, кто находится на темной стороне Земли.

Хочу, чтобы мы победили как можно быстрее. Как это будет — не знаю. Люди воюют за нас, за наше будущее... Дай бог им здоровья, сил, терпения и чтобы ранений было как можно меньше, пусть возвращаются домой к семьям.

— Диверсия на Крымском мосту, военные действия — какая сейчас обстановка в регионе?

— Обстановка не тревожная, но держит всех в тонусе. Ничего такого я не вижу. Иногда бывают хлопки — наше ПВО работает. Но Севастополь живет нормальной мирной жизнью. Благодаря нашим военным, ребятам, которые нас охраняют и дарят нам мирное небо.

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«Не может «Рубин» так играть в ФНЛ — не имеет права!»

— За кем вам интересно следить в РПЛ? Есть команды, игроки, тренеры, которых отметили бы?

— Выделил бы тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина. Еще импонирует, как работает Сергей Семак. Многие говорят, мол, у него состав такой, что любой побеждал бы. Но люди глубоко ошибаются. Нужно побыть тренером, прежде чем об этом рассуждать.

С игроками высокого класса сложнее, чем с исполнителями низкого уровня. У звезд есть свое видение футбола, они работали с большими тренерами, повидали многое. И мастерство тренера в том, чтобы найти с такими баланс и взаимопонимание. А оно приходит, когда тренировочный процесс воплощается в игру на поле и приносит результат. Тогда футболисты уважают тренера, слушают и делают то, что тренируют, разбирают на теориях.

Иногда слушаю некоторых специалистов — и уши вянут: «Мы договорились с футболистами, и они выполнили». Да ни с кем ты не договариваешься! То, как ты планируешь работу, проводишь занятия, анализируешь, вносишь коррективы, ведешь системную работу, так у тебя команда и играет.

— Так кто сейчас лучший тренер в России?

— Семак — сильный, потому что всех обыгрывает. Осинькин — сильный, потому что создал команду, которую разобрали на запчасти. При этом все равно рисунок сохраняется, новички в него вписываются. Самарцы выглядят прилично.

Когда я работал в «Рубине», Осинькин трудился в «Кубани». А потом пошел в «Чертаново» и раскрылся. Это специалист высокого уровня, качественно делает свою работу.

Леонид Слуцкий. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Леонид Слуцкий.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Вы последний тренер «Рубина», при котором клуб выступал на групповой стадии еврокубков. Сейчас команда в ФНЛ, идет там четвертой. Вам не обидно, что произошло такое падение?

— Выход в Лигу Европы в год, когда работал тренером, случился благодаря Ринату Билялетдинову. А потом я принял команду, которая после семи туров в РПЛ шла последней. И слава богу, что при Билялетдинове мы попали в группу, но в чемпионате случился провал, очень сложная ситуация сложилась.

Ставилась задача вытащить «Рубин». Я работал до декабря на фоне слухов о том, что ищут другого специалиста. Был для руководства «временным главным тренером». Но в итоге мне посчастливилось доработать до конца сезона: задачу выполнил раньше, чем ожидалось, а наша команда показывала хороший футбол. Мы применяли активный прессинг, а не «парковали автобус» у своих ворот. По Instat, «Рубин» тогда стал лидером по атакам и ударам во всей лиге. Да, бывали и поражения, но мы играли в агрессивный футбол, который нравился болельщикам.

Мне два года посчастливилось поработать в клубе, из которых девять месяцев — главным тренером. Противостоял серьезным коллегам в РПЛ и в Лиге Европы — тому же Юргену Клоппу. Мы здорово сыграли на выезде и дома уступили в один мяч после индивидуальной ошибки. Достойно выглядели на фоне такого соперника. Забили бы, Клопп тогда не отскочил бы.

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— Достойных соперников хватало.

— В «Бордо» работал Вилли Саньоль — экс-тренер сборной Грузии, экс-игрок «Баварии» и сборной Франции. Получил опыт соперничества с хорошими тренерами. Но со всеми нашими трудностями состава «Рубин» выглядел в матчах с «Бордо» и «Ливерпулем» очень достойно.

Конечно, все эти годы слежу за казанцами. Команда вылетела в первую лигу, и то, что сделали с ней, — это преступление! Сердце кровью обливается. При всем уважении к коллегам по цеху не может «Рубин» ТАК играть в ФНЛ, ну не имеет права! Да, случаются неудачные результаты, но вот так смотреться в плане качества футбола клуб такого уровня не должен. Да, в первой лиге сложно: поля искусственные, много переездов, тренировочный процесс рвется, многие крепкие коллективы ФНЛ привыкли к этому ритму и оказывают серьезное сопротивление. Но «Рубин» — большой клуб, должен со всем этим справляться.

— Что думаете о работе Леонида Слуцкого? Не удивлены, что он до сих пор в «Рубине»?

— Уверен, что «Рубин» решит задачу и выйдет в РПЛ. А по поводу удивления... Нет, я не удивлен, а разочарован.

— Слуцкий на вопрос про то, что у него сильный состав, отвечал, что «Рубин» не покупал Мбаппе и что у него совсем новая команда. Такие оправдания состоятельны?

— Легче всего со стороны обсуждать тренера и говорить про него какие-то вещи. Это неправильно, некорректно. О Слуцком и так много рассуждений.

Скажу так: не знаю ни одного тренера в мире, кроме Слуцкого, у которого был бы такой кредит доверия. Об этом недавно говорил Билялетдинов, соглашусь с ним.

— Вы согласились бы вернуться, если бы получили приглашение из Казани? Вы ведь действительно показывали неплохие результаты: побеждали «Локо», «Динамо», с «Бордо» и «Ливерпулем» бились, ЦСКА Слуцкого чуть не остановили в последнем матче сезона.

— Да нам тогда чистый гол не засчитали из-за офсайда, которого не было! Вообще эти разговоры из области фантастики. У меня ведь нет агента — я с ними не связан. Прошло много времени. У Татарстана появились свои герои, да и времени прошло уже много. Руководители клуба по-своему видят развитие «Рубина».

Но если вдруг придет предложение, пусть это и будет фантастикой, рассмотреть можно, конечно. Но на сегодня это нереально.

Сейчас в «Севастополе» со своими тренерами я работаю как наставник, и они все растут как на дрожжах. Команда у нас играет очень прилично. Знаю свои силы и знания, постоянно держу себя в тонусе, не чешу языком, чтобы дали мне команду. Не надо мне! Я сейчас работаю на своем месте на благо футбола в Севастополе.

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«Западные чиновники ставят людей в такое положение»

— Матчи с топ-клубами уровня «Ливерпуля», приезд Юргена Клоппа в Россию, 45 тысяч зрителей на стадионе «Рубина». Как думаете, когда что-то похожее снова станет возможным?

— Надо изменить многое, чтобы люди вернулись на трибуны. Зрителю нужен результат в первую очередь, во вторую — зрелищный футбол. Тогда трибуны станут заполняться и не надо будет никого загонять на футбол силком. Над этим надо много работать, изучить структуру, анализировать, составить план, работать системно и профессионально. Только так пойдет движение.

— Какие реформы нужны нашему футболу сейчас?

— У нас была школа Коноплева, которая финансировалась как надо и в которой работали профессиональные тренеры. Игроки оттуда вышли высокого уровня и сейчас на ведущих ролях в своих клубах и в сборной. Затем школа «Чертаново» выпустила ребят, которым диву даешься. Там работает профессиональный состав работников, тренеров. Видно, что правильно выстроен процесс.

При этом есть куча примеров, когда в школах и академиях дети выходят на поле по блату, занимая места одаренных бедных ребят. У нас весь детский футбол — коммерческий. Даже тренер, который не знает, как ударить по мячу, дает рекламу, что у него конспекты «Барселоны» или «Ювентуса», и собирает там детей богатых семей за серьезные суммы. Может бедная семья, которая получает МРОТ, заплатить условно три тысячи рублей в месяц за обучение ребенка? Нет, конечно. И потому он на улице.

А в секции занимается сын обеспеченного человека. Тут нужен порядок. Это глобальный вопрос развития футбола. Как его решить? Нужно садиться и думать. И так везде: в каждом дворе тренируют, только вот кого? Подход же академии имени Коноплева и «Чертаново» нужно изучать, ехать туда и пытаться перенять лучшее в других академиях, развивать футбол так же. Это даст толчок для подготовки молодых игроков.

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— Что в современных условиях думаете о тезисе «спорт вне политики»?

— Америка промяла под себя всех, в том числе в какой-то момент и Россию. Но есть всему предел. И он приходит к точке, когда нужно возвращаться назад к жизни природной: семья, уважение к старшим, грамотность, образованность. У нас показывают Милохина, который не знает, где остров Сахалин, — его почему-то еще пускают на серьезные форумы. К чему мы вообще пришли? Кого и чему мы учим?

Только в Древней Греции останавливали войны и проводили Олимпийские игры. Вот это называется спорт вне политики. А у нас — политика. Особенно футбол. Спорт — рычаг политического воздействия на страны. Спортом занимается молодое поколение, и западные чиновники из Европы и Америки ставят людей в такое положение. Век атлета очень короток, он все свое здоровье отдает спорту, своему делу. А политика не дает ему себя реализовать. Это, конечно, минус в этой истории.

И никто нас никуда не пустит! Будут дергать за эти нитки. Надо уже обрубить эти нитки, и тогда никто не сможет за них дернуть. Пройдет время — и они никуда не денутся без России. Ни в политической ситуации, ни в спорте, ни в экономике. Куда им без нас? Мы составляем конкуренцию, а в спорте это важно. Задача за то время, пока не будем с ними взаимодействовать, — поднять наш футбол. Пусть и будет сложно.

В СССР мы что, очень часто проводили международные матчи? Нет. А что, у нас в Союзе были иностранцы? Ни одного. А конкуренция в чемпионате — высочайшая. Когда мы выходили на ЧМ, на Олимпиаду, у нас были высокий рейтинг, конкурентоспособные команды, составленные из советских футболистов. Чем мы хуже сейчас? Да, имелись самобытные республики, но у нас разве маленькая страна? Мы что, бедные и никчемные? Развивать надо себя. И тогда никуда от нас не денутся.

У нас футбольные поля, стадионы чемпионата мира, финансирование, базы, игроки — есть все! Только не надо смотреть на Запад и думать, когда они нас примут. Мы должны сделать так, чтобы Россию об этом попросили, а не ходить с протянутой рукой. Таких никто не уважает, а мы должны себя уважать и заставить всех считаться с нами.

Футбол
ФК Рубин (Казань)
Валерий Чалый
Леонид Слуцкий
УЕФА
13
«У своих ворот»: новости и материалы о российском футболе, турнирные таблицы, расписание и результаты матчей РПЛ и других лиг
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