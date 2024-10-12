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Медиалига (МКС)

Сегодня, 17:48

Адвокат рассказал, что Литвину может грозить до 5 лет лишения свободы за драку в матче Медиалиги

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Адвокат Бушманов прокомментировал «СЭ» инцидент в матче 7-го тура Кубка медийной футбольной лиги между LitEnergy и «СКА-Ростовом». Известный болельщик ЦСКА «Маугли» выкрикнул оскорбление в адрес российского блогера и стримера Михаила Литвина. Основатель LitEnergy забрался на трибуну и ударил фаната по лицу, после чего началась потасовка.

«В действиях Михаила Литвина могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство». Наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. Потасовки и оскорбления при проведении матчей Медийной футбольной лиги, к сожалению, не редкость. Рекомендую руководству лиги принять меры к наведению порядка, поскольку основная аудитория зрителей данной лиги — это дети. И подобные примеры, тем более систематические, могут привести к жесткой реакции со стороны Следственного комитета России», — сказал Бушманов «СЭ».

Матч между LitEnergy и СКА проходил на стадионе «Москвич».

Денис Сафронов

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