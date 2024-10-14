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Медиалига (МКС)

Сегодня, 17:40

Адвокат Жорин: «Призыв в армию — меньшее из зол, которые грозят Литвину»

Алина Савинова
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Известный российский адвокат Сергей Жорин прокомментировал информацию о том, что блогер и президент медиафутбольной команды Lit Energy Михаил Литвин якобы мог купить военный билет.

«Если будет организована соответствующая правоохранительная проверка и будут установлены соответствующие факты, то за подобные действия может последовать и уголовное наказание. Поэтому прохождение медкомиссии в военкомате и возможный призыв в армию — это, наверное, меньшее из всех зол, которые грозят Литвину в случае, если действительно военный билет был куплен. Что такое покупка военного билета? Это, по сути, возможное вступление в коррупционные взаимоотношения с какими-то должностными лицами, что преследуется уголовным кодексом», — цитирует Жорина «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что суд вынес решение арестовать Литвина на 13 суток за инцидент с дракой во время матча медиалиги. 12 октября на игре между Lit Energy и «СКА-Ростов» Басты он ударил болельщика красно-синих Сергея Маугли в ответ на оскорбления в адрес блогера, которые неслись с трибун.

Источник: РБ Спорт
Футбол
Михаил Литвин

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