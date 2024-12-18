Агент Халка — о возможном переходе футболиста в клуб Медиалиги: «Ноль шансов»

Агент Аказ Феллегер, представляющий интересы экс-игрока «Зенита» и нынешнего форварда «Атлетико Минейро» Халка низко оценил вероятность перехода своего клиента в клуб Медиалиги «Чисто Питер».

«Халк — действующий спортсмен. Он играет за «Атлетико Минейро» на высоком уровне, несмотря на свой возраст. Даже обидно от таких обращений. Ноль шансов», — цитирует Феллегера РИА «Новости».

38-летний нападающий выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год. В нынешнем сезоне на счету Халка 19 голов и 13 результативных передач в 53 встречах в составе «Атлетико Минейро» во всех турнирах.