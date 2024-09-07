Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Мелбет-Первая Лига
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Китай
Казахстан
Бразилия
Рейтинг УЕФА
OLIMPBET-Суперкубок России
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая лига
ЮФЛ
Олимпиада
Статьи
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Медиалига (МКС)

Сегодня, 22:17

Агент Обухова: «99 процентов, что до зимы он останется в этой команде Медиалиги»

Telegram Дзен

Футбольный агент Сергей Пушкин рассказал о будущем нападающего Владимира Обухова. Ранее 32-летний форвард был заявлен за медийную команду ФК «10».

— 99 процентов, что до зимы он останется в этой команде Медиалиги. Завершение карьеры?Все зависит от спроса. Сейчас спрос есть, но нужна Москва. Футболист хочет быть ближе к семье, к ребенку, к супруге, — заявил Пушкин «РБ Спорт» .

Последним профессиональным клубом Обухова был «Оренбург», который нападающий покинул в июне в связи с истечением контракта. Ранее форвард выступал также за «Спартак», «Ростов», «Тамбов», «Сочи», «Мордовию» и «Кубань».

Владимир Обухов
ФК Оренбург

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Наумов считает, что переход полузащитника Севикяна в «Локомотив» усилит команду
Штаб Тутберидзе поможет Парсеговой выплатить долг перед академией Плющенко
Памфилова сообщила о голосовании на выборах в 62 из 83 регионов России
Сафонов пролетел 20 тысяч км за борщом. Что происходит в сборной России
В Италии указали на поворотный момент в конфликте и неизбежном поражении ВСУ
В Москве арестован преподаватель вуза по делу о разжигании ненависти
Популярное видео
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Сегодня
Вчера
Неделя